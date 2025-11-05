嘉南療養院附設精神護理之家導入省力照護新技術

嘉南療養院舉辦「移位滑布與移位手套教學活動」，全面推廣安全省力的移位技巧。（院方提供）

記者黃文記／仁德報導

面對長期照護現場高強度的移位需求，照護人員的職業傷害預防已成為機構照護品質的重要指標。嘉南療養院附設精神護理之家為保障工作人員健康並提升住民照護舒適度，舉辦「移位滑布與移位手套教學活動」，全面推廣安全省力的移位技巧。

精神護理之家主要收治的住民，因年齡日漸增長而伴隨身體功能衰退及失能，導致行動不便，日常移位照護需求更為複雜。這次教學活動特別邀請了福樂多公司的專業講師，針對第一線護理及照顧服務員，詳細講解移位滑布和移位手套等省力輔具的原理、正確操作流程及適用情境。

活動重點在於示範如何利用輔具的低摩擦特性，取代傳統的徒手搬運或拉扯，讓住民在床位、輪椅之間的轉移過程更為平穩、順暢。參與的照護人員親自進行實作，從翻身、上移、側移等步驟進行反覆練習，確保每一位工作人員都能熟練掌握新技術。

嘉南療養院附設精神護理之家護理長劉玉萍表示，長照人員因工作需求，腰椎與肩頸受傷風險極高。機構持續投資於省力輔具和專業訓練，是機構推動「零抬舉照護」理念、實現無傷害照護的重要策略。

劉玉萍護理長指出，透過這次教學，不僅能將住民的移位不適感降至最低，更重要的是，能夠有效減少照護同仁因姿勢不當或過度用力造成的職業傷害。這份投入，是對同仁健康的承諾，也是提供永續、優質照護服務的關鍵。