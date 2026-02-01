嘉南羊乳再發長文救火 網友揪疑點：小編換人了？

嘉南羊乳發文內容風格疑似出現變化。（圖／翻攝自嘉南羊乳官網）





台灣老字號品牌嘉南羊乳近日捲入公關風暴，繼總公司日前發布聲明力挺行銷公司、並揚言提告引發大量網友不滿與退訂潮後，該則聲明已悄然下架。今（1）日凌晨，原本神隱多日的「羊小編」突發長文試圖滅火，卻被部分網友懷疑是AI內容。

羊小編在貼文中強調自己「沒有消失、也沒有被開除」，並透露公司甚至幫他「加牧草（加薪）」。針對先前總公司發出的爭議聲明，他代為致歉表示，老闆原意是說明小編製圖背後有行銷公司協助，卻忽略消費者感受，造成誤解；文中也以戲謔方式自嘲，稱將與其他「羊媽媽」把「羊老大毒打一頓並關進小黑屋」，試圖重拾過去幽默敢言的形象。

不過這篇滅火文並未平息風波，反而引發更多質疑。多名長期追蹤的粉絲表示，貼文語氣與過往明顯不同，不僅大量使用表情符號，行文結構也出現「不是……而是……」等被認為常見於AI生成內容的句型，加上段落編排生硬，遭懷疑並非出自原小編之手。

許多網友紛紛表示「羊編，你這篇如果是被逼的就眨個眼」、「不負責任推測，這篇是把過去羊羊發的文喂給ai之後，模仿相似語句發文的ai克隆小羊文」、「為什麼之前的文隨便滑都是「羊編」，這篇是用羊小編？」、「突然多了一堆表情符號，牧草羊毛等等代詞的出現頻率也高得莫名其妙，甚至還要在後面加括號」。

