嘉南羊乳大出包！行銷公司自爆「代操Threads」被炎上 品牌道歉了

嘉南羊乳是許多民眾耳熟能詳的台灣羊乳龍頭品牌，近期由於社群編輯常常在Threads上「海巡」，透過逗趣的回覆和哏圖，成功吸引不少粉絲訂購，沒想到今（29）日有行銷公司自爆，嘉南羊乳和其合作「操作Threads」，消息曝光後引發熱議，對此，嘉南羊乳公開道歉，強調雖然有和行銷公司合作，但只限於LOGO的視覺、社群風格方向建議，「官方Threads的回文、海巡、留言」皆不在合作的授權範圍內。

今日有行銷公司員工在Threads發文表示，公司行銷顧問「幫嘉南羊乳操作Threads」，紅到被業界拿來做推廣服務的廣告，稱雙方合作始於3年前，他的目標是如何讓承載台灣人共同記憶的老品牌，透過差異化策略重新綻放光芒，讓大家再次愛上。

對此，許多網友紛紛回應，「一個觸不及防，知道『嘉南羊乳』是僱行銷公司操作之後，其實非常非常失落。說真的我寧願不知道⋯蠢的是這位姐還直接大剌剌的寫『操作』二字」、「夢幻泡泡還是被毀滅的感覺，那間行銷公司真的非常不專業」、「羊編的工作量災難性爆增」、「反正泡泡快破得差不多了，我其實挺想知道，這邊幫嘉南操作threads 的意思是什麼？」

嘉南羊乳社群編輯則公開道歉，說明雙方確實有授權行銷公司使用LOGO的圖片和品牌視覺，雙方有正式合作與合約，不過重點在於借重對方在視覺、社群風格方向的建議，行銷公司不可能超時工作，「Threads 上每一篇發文、每一次海巡、每一則留言，都是由嘉南羊乳總公司我羊編本人！親自執行、親自承擔，沒有代操！也沒有委外代操」。

