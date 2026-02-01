嘉南羊乳小編疑換人？日商、國軍全來搶「羊編」：願開1.5倍薪

生活中心／倪譽瑋報導

嘉南羊乳官方社群小編，發文幽默常獲得眾多網友按讚。（圖／翻攝自嘉南羊乳Threads）

台灣大廠「嘉南羊乳」官方小編以幽默發文口吻而爆紅，「羊小編」在眾網友中討論度高。如今「嘉南羊乳事件」掀起議論，有行銷公司稱幫嘉南羊乳操盤社群。1月31日「羊小編」發文做出澄清，有網友質疑語氣似乎和先前的不同；此外，更有國軍、日商、保健食品公司等來搶人，盼「羊小編」到自己那工作，保健公司老闆喊話「我願意開你現在的薪水1.5倍」。

嘉南羊乳事件「行銷代操」爭議 羊奶公司、小編本人回應

先前「羊小編」與眾網友互動，讓嘉南羊乳官方社群有著高人氣，2026年1月有行銷公司自稱「幫嘉南羊乳代操Threads」，引爆社群不滿，質疑過去的互動都是行銷操作。事後嘉南羊乳總公司正式聲明表示，羊小編是公司同仁，此外公司也和其他行銷夥伴合作，對於刻意攻擊的言論，不排除和行銷公司一同採取法律行動。

1月31日「羊小編」出面回應，強調自己沒有因事件被開除，也獲得加薪。在行銷公司方面，「羊小編」說明，在製圖上「背後確實有行銷公司的協助」，對於行銷公司不當發信「羊憲兵已拿起紀律木棍」提出懲罰。關於羊奶公司的聲明，小編也說「老大的發文沒有考慮到大家對於羊編及羊奶們的感受！羊編和全體羊媽媽們，想要誠懇的向大家誠懇地說一聲對不起」。

對於爭議延燒，「羊小編」回應自己已獲加薪。（圖／翻攝自嘉南羊乳Threads）

嘉南羊乳「羊小編」發聲後 意外掀起搶人潮

在「羊小編」的發聲後，一派網友應援、一派疑惑語氣有變，似乎非真小編；此外，還有國軍、行銷公司老闆、跨國企業公開喊話挖角，如海軍招募員表示，羊小編所述紀律、憲兵，好像跟國軍息息相關，「誠摯的邀請您帶著捍衛公司的熱情加入國軍，捍衛我們的國家！」

也有老闆表示，如果真的喜歡小編工作，很多公司會願意請「我願意開你現在的薪水1.5倍，可以WFH加保健食品吃到飽」；也有北海道日商更改社群官方帳號介紹，公開喊話嘉南羊乳的小編「羊編要不要來，北海道也有很多羊哦！」

