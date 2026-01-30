嘉南羊乳爆「代操」粉絲喊失望！羊編神回覆...再賺62萬流量

台灣40年老品牌「嘉南羊乳」拚轉型，官方小編「羊編」在社群平台Threads上時常分享有趣、幽默的貼文，再加上總是勤奮「海巡」，因此爆紅，但29日爆發公關爭議。一家行銷公司發文自爆「代操嘉南羊乳 Threads」，不少粉絲譁然，直呼「好失落」。「羊編」隨即回覆，強調每一則留言及回覆，都是自己拿手機一字字打出來，立即吸引62萬次觀看、6.6萬名網友按讚力挺，許多人被羊編真誠的致歉所感動，也有專業人士認為羊編危機處理很棒，實在很適合自己獨立門戶。

台灣40年老品牌「嘉南羊乳」拚轉型，但 29日爆發公關爭議。 （圖／翻攝自嘉南羊乳Threads）

「嘉南羊乳」小編「羊編」在社群平台Threads上圈粉無數，目前該帳號已累積5.2萬名粉絲追蹤，有一定知名度，還引發許多人童年回憶，紛紛回訂嘉南羊乳，還有大學生拍下宿舍一整排羊乳保溫箱畫面。不過卻有行銷公司自稱是他們經營，在社群發表示協助嘉南羊乳操作Threads，甚至紅到被業界拿去當推廣服務的範例，並稱當初是在超過80家行銷公司的激烈比稿下，從中脫穎而出，承接其轉型重任，且這項合作是品牌與代理商雙向奔赴的最佳典範。

然而「代操」一詞一出，立即引爆反彈，網友紛紛留言批評行銷公司不專業，也對品牌產生失落感，難過地在Threads發文表示，非常非常失落。「說真的我寧願不知道」、「真的發瘋，我每天滑脆的快樂少了一個。」

該文引起上千則留言，嘉南羊乳小編也親上火線回應，認為應該把一切說清楚。嘉南羊乳「羊編」強調，「Threads 上的每一次留言、每一句話，都是我羊編本人拿手機一個字一個字打出來的，沒有外包、沒有代筆，也沒有人代我回留言。」

「你們在 Threads 看到的羊編，是真實存在的一個人！」羊編表示，只有他一個人在執行、在回覆、在海巡，半夜發文、清晨六點留言都只是因為他還沒睡，不是因為有人排程。

「嘉南羊乳」小編「羊編」在社群平台Threads上圈粉無數，目前該帳號已累積5.2萬名粉絲追蹤，有一定知名度。(圖/FB@嘉南羊乳總公司)

羊編誠實地表示，確實有和行銷公司合作，對方主要協助的是視覺發想與圖片設計建議，「但要不要用、怎麼用、什麼時候用，以及最重要的——怎麼說話、說什麼話，全部都是我自己決定，也由我自己負責！」

羊編強調，他是嘉南羊乳的員工，不是行銷公司的員工，「行銷公司也從來沒有參與我們的留言互動與海巡，我理解『操作』這兩個字會讓人感到失落，如果因此讓你們覺得原本的快樂被破壞了。」

粉絲們看了力挺嘉南羊乳，「我決定…明天就來訂羊奶，支持羊編，凌晨四點還在回的，絕對是羊編本人啦」、「之前每天滑脆看羊編很熱情的到處留言就超想訂了！看到這兩天因為公關公司放火，羊編還要辛苦救火感覺超級心疼」。

許多人砲轟行銷公司，「過去曾待過代操公司的我，雖非本科出身，也知道在這個領域有哪些事不該拿出來講……然後開心公告天下，發現闖禍了，就自己帳號一關、沒她的事，辛苦的是被她害慘、到處澄清的羊奶品牌方，真的是不要鬧欸」。

