嘉南羊乳爭議事件懶人包！行銷公司「一句話」惹危機，網怒：欺騙我感情
40年老牌「嘉南羊乳」近日力拚轉型，不只註冊Threads，還頻發梗圖跟網友熱烈互動，羊編熱情又親民的風格迅速擄獲一片好感。但近日有行銷公司竟攬功，號稱「這一切都是操作出來的」，引來網友撻伐，認爲這些長期互動是否只是精算後的行銷人設操作，事件一度炎上，讓羊編迅速出面滅火。
年輕化操作讓老品牌轉型成功
大家從小喝到大的嘉南羊乳最近在社群活躍，尤其是去年10月一則「因為羊乳，讓老鼠支配全人類」的腦洞大開貼文，直接讓點擊、瀏覽率超過上萬次。
盡責的羊編更是不分日夜的海巡、回覆網友留言，也一度讓網友懷疑羊編是不是都沒在睡覺、或是多人輪班。靠著幽默又即時的社群操作，嘉南羊乳不僅成功拉近品牌距離，也帶動訂閱與關注度明顯成長。
原來盡責的小編只是「人設」？
而爭議起於1月29日，一家行銷公司在 Threads 發文，將嘉南羊乳帳號的爆紅歸功於自身「品牌重塑策略」，並自稱「代操嘉南羊乳 Threads」，貼出粉絲成長數據，形容雙方合作是「雙向奔赴」。
不過，「透過精準的人設設定與社群海巡，讓40年老品牌成功轉型」的說法，反而弄巧成拙。大量網友認為，原本以為是在與品牌內部員工真誠互動，卻被形容成行銷公司設計出來的「人設工具」，質疑整個互動是否只是被「收割流量」。
「羊編」深夜發文澄清
面對質疑聲浪，「羊編」於當晚緊急發出長文滅火，強調公司確實曾與行銷公司合作，但合作內容僅限於 LOGO 設計、圖像視覺與社群風格建議，從未授權對方代操帳號、留言或進行所謂的「海巡」互動。
她在文中直言：「Threads 上每一則留言，都是我本人拿著手機一字一字打出來的。」並解釋自己常在清晨3、4點回覆訊息，是因為那正是配送員準備送奶的時間，身為內部員工更能感同身受。她也坦承，若行銷公司使用「操作」一詞造成誤解，願意向粉絲致歉，同時重申自己是嘉南羊乳的正式員工，並非外包人員。
這種不套公式、不修飾的說明，被不少網友形容為「完全不像公關稿」，反而成為成功止血的關鍵。
網友批行銷公司「豬隊友」
澄清文曝光後，迅速獲得超過6萬人按讚、6.6萬次瀏覽，留言區一面倒力挺「羊編」，認為其文字真摯、有情感，「不像代工帳號寫得出來」。也有網友直言「這篇滅火文可以當社群危機處理教材」。
反觀該行銷公司，則在行銷圈引發批評聲浪，被指在未經客戶明確同意下，將合作案例公開宣傳，且實際僅負責「視覺建議」，卻對外宣稱「代操」，被網友嘲諷是「收割型公司」、「標準豬隊友」，甚至有人建議品牌應重新評估合作關係。
