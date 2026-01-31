嘉南羊乳發聲喊告悄刪文！小編凌晨現身滅火 網揪破綻：老人硬裝年輕人

嘉南羊乳陷入公關危機。（圖／翻攝自Threads／@rnn9063t）

台灣經營逾40年的乳品品牌「嘉南羊乳」，近期因社群平台Threads上「羊小編」的幽默互動與高頻率留言爆紅。日前，行銷公司高調自曝「代操」後，引爆輿論風波，羊編隨即發文澄清所有留言都是出自於他手，沒有其他人。嘉南羊乳總公司上個月31日卻發聲明力挺行銷公司，打臉自家人；羊小編今凌晨再度發文訴說真心話，卻被網友識破用詞習慣不對，認為該文並非大家所喜愛的「羊小編」所寫。

嘉南羊乳總公司昨發出正式聲明表示，品牌創意概念與IP設計出自「開啟行銷」與「美樂蒂小姐」，並批評網路上對行銷團隊的指控是「惡意攻擊」、「不正當抹黑」，強調不排除與行銷公司聯手，對相關言論提出法律行動。

聲明曝光後，網友群情激憤怒喊退訂嘉南羊乳，替羊小編抱不平。嘉南羊乳已悄悄下架聲明文，今凌晨羊小編再度發文訴說內心話，他表示自己沒有消失，也還是公司員工，透露公司真的有給他加薪，同時也替「羊老大」所發的聲明致歉，「老大的目的想要告訴大家，今天以前大家稱讚羊編的那些漂亮製圖，背後確實有行銷公司的協助，但是老大的發文卻沒有考慮到大家對於羊編及羊奶們的感受！針對羊老大的不當發言，羊編和全體羊媽媽們，想要誠懇的，向大家誠懇地說一聲對不起。」

羊小編怒喊，這些日子努力經營的形象，被羊老大一篇文給毀滅，強調「羊編真的！明天會和其他羊媽媽們把羊老大毒打，並且關進小黑屋！」對於行銷公司不當發信，羊小編表示能理解大家的不滿，「不只你們痛，我也覺得羊毛被拔了好幾根，昨天我們羊憲兵，真的拿『草原紀律木棍』，向行銷公司提出非常高額的糧草費懲罰。」

羊小編強調，這幾個小時沒有第一時間出來說話，不是因為消失了、也不是被要求噤聲，「而是羊編我真的需要一點時間，整理情緒，也確認怎麼說，才不會再傷到大家。」同時也謝謝網友們替他發聲，「最後，我真的明天會和我們公司的西藏熬犬們，把發文的羊老大圍毆。」

貼文曝光後，大部分網友認為該文並非原本的小編，質疑已由行銷公司接手，並點出許多破綻，「羊編之前沒有這麼多emoji，也不會有AI生成文章常出現的『不是……而是』句型，唉……行銷公司別再假裝了」、「羊編有一些留言Ai感重到滿出來了」、「已經無法信任現在的羊編到底是原本的羊，還是行銷公司排出來洗地的假羊，我暫時還是先投不信任票」、「對不起，我不相信這是羊編本人發的，用詞習慣跟之前的差很多，美樂蒂別裝了是你吧？」、「不負責任推測，這篇是把過去羊羊發的文喂給AI之後，模仿相似語句發文的AI克隆小羊文」、「這發文風格完全不同，表情符號、用語、段落排版、語氣，明顯就是老人硬要裝年輕人的口吻。羊編的文字一直帶有屬於他的溫度，這個真誠是模仿不來的。行銷公司不要再假冒了啦！」

