嘉南羊乳發聲明「挺行銷公司」 不排除對抹黑者提出告訴

台灣羊乳大牌「嘉南羊乳」近期推出Threads官方小編「羊編」，在Threads海巡回應深受網友喜歡，然而卻有行銷公司自爆合作「操作」引發爭議。羊編29日回應，確實有和行銷公司合作，但他們主要協助的是視覺發想與圖片設計的建議。然而嘉南羊乳今（31日）突發出鄭重聲明，高度肯定行銷團隊「開啟行銷」及「美樂蒂小姐」，並呼籲外界停止對行銷團隊抹黑，不排除對相關人士提出惡意妨害名譽之訴。

嘉南羊乳指出（保證責任臺灣省嘉南羊乳運銷合作社）針對近日網路上流傳，涉及該社長期合作夥伴「開啟品牌行銷顧問公司」（以下簡稱「開啟行銷」）及「美樂蒂小姐」之惡意攻擊與不實言論，特此發佈嚴正聲明，以正視聽，並表達本社對合作夥伴的信任和堅定支持。

嘉南羊乳聲明全文

一、「開啟行銷」確為和本社簽訂合約並長期合作執行的行銷團隊

本社與「開啟品牌行銷顧問公司」簽訂有正式合約，雙方為長期且穩固的協力廠商合作關係。鑑於「開啟行銷」長期以來與本社順利配合，默契十足，本社視「開啟行銷」為本社的行銷顧問團隊。

多年來，「開啟行銷」提供其專業的行銷策略與卓越的執行能力，為品牌發展提供了關鍵性的顧問諮商暨行銷方案。本社對「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」的專業能力與合作誠信給予高度肯定與信任。

本社嚴正呼籲外界人士，立即停止對本社行銷團隊「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」的一切不正當攻擊和惡意抹黑行為。

二、 羊IP行銷規劃之創意來源確認

針對近期本社所推動之「羊IP」相關行銷規劃與執行，本社鄭重澄清，該系列行銷活動的創意發想與整體企劃，確實是由「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」所提供。本社在審核並確認其專業性與可行性後，依循正常程序進行發佈與推廣。任何質疑「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」在本次行銷案中專業貢獻的言論，均與事實不符。

三、嚴厲譴責惡意攻擊行為，不排除提出妨害名譽之訴

本社嚴厲譴責所有針對「開啟行銷」及「美樂蒂小姐」的網路惡意攻擊、誹謗與不實指控行為者。經查，這次事件疑似有心人士蓄意透過網路輿論，破壞雙方合作關係與商譽，此類行為不僅嚴重傷害合作夥伴的名譽與權益，亦對正常的商業合作環境造成負面損害。

針對這幾天發生的網路暴力行為，本社將持續關注事態發展，並不排除與「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」共同對相關人士提出惡意妨害名譽之訴，以維護本社、開啟行銷以及美樂蒂小姐的合法權益。

嘉南羊乳最後稱，她們始終秉持誠信、專業的原則，致力於提供優質產品與服務。感謝所有支持我們的消費者與合作夥伴，並將繼續與「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」等優秀夥伴攜手合作，共同為消費者帶來更好的品牌體驗。

