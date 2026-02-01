嘉南羊乳發聲明「挺行銷公司」 全網看傻：把羊編努力歸零

台灣40年老品牌「嘉南羊乳」官方小編「羊編」在社群平台Threads上「海巡」留言爆紅，但日前卻爆出由行銷公司代操引發爭議。對此，「羊編」隨即道歉並澄清發文及留言都是親自執行，許多人被羊編真誠的致歉所感動。不料，31日嘉南羊乳總公司發布正式聲明，力挺合作夥伴「開啟行銷」及「美樂蒂小姐」，強調創意確實出自該團隊，並揚言對抹黑者提告，全網看傻，直呼：「這什麼公關災難」。

台灣40年老品牌「嘉南羊乳」 。 （圖／翻攝自嘉南羊乳Threads）

「嘉南羊乳」官方小編「羊編」時常在社群平台Threads上「海巡」留言，獲得好評，甚至有網友因此回訂嘉南羊乳。不過日前卻有行銷公司自稱是他們經營，在社群發表示協助嘉南羊乳操作Threads，甚至紅到被業界拿去當推廣服務的範例，並稱當初是在超過80家行銷公司的激烈比稿下，從中脫穎而出，承接其轉型重任，且這項合作是品牌與代理商雙向奔赴的最佳典範。

廣告 廣告

然而「代操」一詞一出，立即引爆反彈，網友紛紛留言批評行銷公司不專業，也對品牌產生失落感。對此，「羊編」親上火線回應，強調「Threads 上的每一次留言、每一句話，都是我羊編本人拿手機一個字一個字打出來的，沒有外包、沒有代筆，也沒有人代我回留言。」

「你們在Threads 看到的羊編，是真實存在的一個人！」羊編表示，只有他一個人在執行、在回覆、在海巡，半夜發文、清晨六點留言都只是因為他還沒睡，不是因為有人排程。羊編誠實地表示，確實有和行銷公司合作，對方主要協助的是視覺發想與圖片設計建議，「但要不要用、怎麼用、什麼時候用，以及最重要的——怎麼說話、說什麼話，全部都是我自己決定，也由我自己負責！」羊編強調，他是嘉南羊乳的員工，不是行銷公司的員工，「行銷公司也從來沒有參與我們的留言互動與海巡，我理解『操作』這兩個字會讓人感到失落，如果因此讓你們覺得原本的快樂被破壞了。」

「嘉南羊乳」小編「羊編」在社群平台Threads上圈粉無數。(圖/FB@嘉南羊乳總公司)

粉絲們紛紛力挺羊編，也砲轟行銷公司把「嘉南羊乳」品牌害慘。不料31日「嘉南羊乳」發表正式聲明，表示與開啟行銷有簽訂正式合約，雙方為長期且穩固的協力廠商合作關係，開啟行銷亦為該品牌發展提供了，關鍵性的顧問諮商暨行銷方案，呼籲外界停止對「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」的不正當攻擊與抹黑行為。

聲明中也提到，嘉南羊乳總公司所推動的「羊IP」行銷活動的創意發想與整體企劃，確實是由「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」所提供，且都已經過本公司審核並確認其專業性與可行性後，依照正常程序進行發布與推廣。任何對於「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」在本次行銷案中的專業貢獻相關言論，皆與事實不符。

最後，嘉南羊乳總公司也在聲明中嚴厲譴責，對於「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」的網路惡意攻擊、誹謗與不實指控，經查證後發現，疑似是有心人士蓄意透過網路輿論，破壞雙方合作關係及商譽。針對近期所發生的網路暴力行為，嘉南羊乳總公司不排除與「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」，共同對相關人士提出惡意妨害名譽之訴訟，以維護自身的合法權益。

聲明一出，讓原本力挺羊編的網友全看傻，紛紛留言，「這種聲明直接把羊編努力歸零了，我的天啊，這什麼公關災難」、「小編不眠不休海巡把形象拉回來，結果現在還要迎接第二波公關危機」、「想救一下自己，結果又燒起來了，本來都熄火了，這個行銷公司真的會行銷嗎？」、「你們這聲明太長又太遲了，當天晚上直接發一則轉貼說，那是你們有同意授權的發布文就好了，讓小編出來滅火道歉，過兩天又發這種聲明指責愛護你們品牌的人，身為一個對這一切沒有任何偏好的旁觀者，只覺得你們做的決策很不聰明」、「超敗好感，本來打算要訂羊奶了，現在看到這聲明覺得不用訂了」。但稍早該則聲明已刪除。

嘉南羊乳總公司31日在Threads發表正式聲明。（圖／翻攝自嘉南羊乳Threads）

延伸閱讀

無照駕駛汽機車「最高罰6萬」！新規今生效 可吊照6個月

姓名有「馬」享福利！三隻馬免費住六福莊、IKEA請吃肉丸

「會講英文」差很多？同事摸魚月薪竟多5000元 網：他行你不行