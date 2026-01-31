嘉南羊乳突發「挺行銷公司」聲明！網：小編努力歸零了

嘉南羊乳總公司於1月31日發布正式聲明，表示力挺行銷公司。（圖／翻攝自嘉南羊乳官網）





知名羊乳品牌「嘉南羊乳」因Threads官方小編「羊編」勤奮海巡、誠意互動爆紅，不過卻因行銷公司自稱「代操」，引發誠信爭議。不過，嘉南羊乳總公司於1月31日發布正式聲明，表示力挺行銷公司，也不排除對惡意抹黑者進行提告，貼文一出後，有不少網友直呼「這種聲明直接把羊編的努力歸零了」。

行銷公司喊「代操」陷誠信爭議

事件起因於一家行銷公司在社群平台發文，聲稱他們「代操嘉南羊乳Threads」，並將此合作案例譽為老品牌轉型成功的典範。對此，羊編也火速發布聲明，坦承公司確實有與行銷公司合作，但內容僅限於LOGO、圖像與社群視覺風格建議，同時強調「Threads 上的每一次留言、每一句話，都是我羊編本人拿手機，一個字一個字打出來的」。

總公司突發聲明 力挺行銷公司

網友看見羊編的發文後，也表示「加油！頂級羊羊！」、「希望投餵的頂級牧草，確實投到羊編的薪水裡」、「你是最棒的小編」。不過，就在網友力挺羊編的同時，嘉南羊乳總公司卻發布聲明，強調創意發想與整體企劃，都是由「開啟行銷公司」以及「美樂蒂」小姐提供。

聲明指出，「開啟行銷」確實是與嘉南羊乳簽訂合約並長期合作執行的行銷團隊，他們的專業的行銷策略、卓越的執行能力，為品牌發展提供了關鍵性的顧問諮商暨行銷方案，他們在提供策略後，由嘉南羊乳依程序推廣，外界不應質疑開啟行銷和美樂蒂小姐的專業貢獻。

嘉南羊乳表示，針對近期流傳、影響本社合作夥伴的不實言論，這些內容已構成惡意攻擊，並對公司商譽造成重大衝擊。他們絕不姑息此類網路暴力行徑，並強調此等行為背後，極可能源於有心人士意圖離間合作關係。為確保自身與夥伴的權益不受侵害，嘉南羊乳將持續追蹤事件進展，並將與「開啟行銷」聯手，研議對散播不實資訊者進行提告。

網友反應一次看

貼文曝光後，不少網友為羊編打抱不平，表示「這篇文，讓我們看到當嘉南羊乳的小編有多麼的不堪」、「希望羊編會去到一個更珍惜和重視他的職場」，也有網友認為「超敗好感，本來因為羊編的努力已經打算要訂羊奶了，現在看到這聲明，覺得不用訂了」。

