嘉南羊乳羊編再滅火！自稱沒被噤聲 粉絲抓包「複製羊」：偷刪3篇AI文

台灣羊乳龍頭品牌「嘉南羊乳」社群編輯「羊編」積極「海巡」，吸引不少粉絲訂購，近日卻爆出行銷公司「代操」爭議，雖然社群編輯急忙滅火，嘉南羊乳卻突然聲明力挺行銷公司，呼籲外界立即停止對行銷公司的一切不正當攻擊和惡意抹黑。嘉南羊乳「羊小編」今（1）日凌晨再度發聲，強調自己沒被開除、沒被要求噤聲，不過有粉絲發現，嘉南羊乳連發3篇疑似AI文章，又連同先前的聲明悄悄刪除，質疑羊編根本已經換人，引發熱議。

羊編今日凌晨在Threads發文表示，「我真的沒有被開除」，感謝粉絲替他說話、替他心疼，高層公告原意是想告訴大家，行銷公司真的有協助製圖，卻沒考慮到羊編、粉絲的感受，針對不當發言，羊編和公司向粉絲道歉，「明天會和其他羊媽媽們把羊老大毒打並且關進小黑屋！」，同時也將向行銷公司提出高額懲罰。

羊編聲稱自己是在公司工作很久的老羊，因為喜歡在串上說幹話，所以才常常下班後、深夜、清晨偷偷出沒跟大家聊天，第一時間之所以沒有發聲，不是消失、被要求噤聲，而是需要一點時間整理情緒，確認怎麼說才不會傷害粉絲，「對不起讓你們擔心了，我還在，也會好好站著」。

對此，許多網友紛紛回應，「羊編，你這篇如果是被逼的就眨個眼」、「太坦了我的天啊，該讓羊編入股了」、「羊編編又來滅火了」；但有多位粉絲指出，新貼文出現多次表情符號、代詞，跟原本羊編風格不符，質疑已經換人，嘉南羊乳甚至今日上午連發3篇疑似AI串文又刪除，「疑似複製羊，連發3則串文聲明，發現留言苗頭不對即發即刪？」、「2026年居然還可以看到複製羊」、「常用GPT就知道這AI味非常重，丟以前的文叫GPT生成的吧」。

