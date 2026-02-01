嘉南羊乳羊編現身滅火「沒被開除」 網揪可疑破綻「被奪舍」：AI感超重

嘉南羊乳官方Threads被網友質疑「羊編」換人了。圖／嘉南羊乳官網

台灣40年老牌「嘉南羊乳」，官方小編時常出沒社群海巡、分享有趣梗圖，培養一群忠實粉絲，但日前行銷公司跳出來自爆「代操」Threads海巡及貼文，引發風波。嘉南羊乳小編立即回應，強調雖有與行銷公司合作，不過社群上的一字一句、任何留言都是親自回覆，得到網友好評，但是這篇文竟然被刪掉了。昨天（1月31日）嘉南羊乳總公司卻發聲明力挺行銷公司，打臉自家小編，惹得小編本人今天（1日）凌晨再度發文，卻遭眼尖網友看出端倪，認為整篇文都不是原本的「羊編」寫的，用詞習慣完全不同，直言「被奪舍了」，滿滿的AI感。

廣告 廣告

嘉南羊乳的官方Threads今天凌晨發文，「羊小編」自稱沒有被開除，還被公司加薪了，但是看到「羊老大」發的公告聲明真的嚇到了，所以想跟大家說，大家稱讚羊編的那些漂亮製圖，背後確實有行銷公司的協助，但是老大的發文卻沒有考慮到大家對於羊編及羊奶們的感受，所以要向大家道歉。

這篇文章還提到，羊老大的錯誤發言行為，不是羊小編的意願和想法，羊小編覺得這些日子的經營被羊老大毀了。針對行銷公司不當發言，覺得「羊毛被拔了好幾根」，「昨天我們羊憲兵，真的拿『草原紀律木棍』，向行銷公司提出非常高額的糧草費懲罰」。至於沒有在第一時間發文澄清，是因為自己需要時間整理情緒，謝謝大家願意為他打抱不平，讓大家擔心真的很抱歉，這份心意會一輩子記得。

嘉南羊乳今天凌晨最新發文，被網友質疑被原本的羊編發文。圖／Threads@rnn9063t

不過，卻有許多網友認為這篇文章不是原本的羊編寫的，因為羊編都稱自己羊編不是「羊小編」；以前羊編的口吻都是，抱歉這次事件讓你們不舒服，解釋行銷只幫忙哪些，感謝網友對羊編的保護他很感動，是謙和、感動的語氣，而且真正的羊編發文從不會用這麼多emoji，「新的貼文模仿的真的很假！」並且以前的羊編不會去批評自己的公司，「只有上級發文才敢說這種話吧？」

還有網友指出，現在的「羊小編」完全沒辦法統整好再發文，昨天炎上的那篇力挺行銷公司以及不排除告網友的文章也刪除了，現在新的文章充滿AI感。網友後來都在罵開啟行銷、挺嘉南羊乳，但沒被罵的嘉南羊乳竟然要幫開啟行銷告人，「究竟是要用什麼名義、什麼身分提告？明明大家的火在開啟行銷身上，跟嘉南羊乳沒有關係，急著把火引到自己身上是有什麼問題？嘉南羊乳跟開啟行銷的品牌總監到底是什麼關係？」

今天凌晨嘉南羊乳新發的貼文，甚至還被網友稱是「全複製AI產出文案」的貼文，會用AI模仿語氣發文真是令人意想不到，「難道就是說了一個謊要用更多的謊掩蓋的具體案例嗎？」現在很多網友都認為這個羊小編是AI羊，或已經不是原本的羊編本人了。

許多網友也認為羊編換人了，紛紛留言「還有這位羊小編完全不海巡」、「最新的已經刪掉的文，AI感超重，有看到的已經沒在相信那是羊編了」、「假羊編操作超級噁心，現在他們怎麼發文都不會有人相信了」、「一直發文後又刪文，已經是披著羊皮的狼了」、「真的狂刪欸，連之前第一篇羊編真誠的解釋文也刪了」、「這篇扯，完全證明了是ChatGPT」、「以前的羊編是有哏的，現在沒有靈魂了」、「當時的真心，事後的變心」、「直接退訂，嘉南羊乳少了一味」、「被奪舍了」。



回到原文

更多鏡報報導

才交往半年！女友春節「討3萬元紅包」：我家重禮數 網友齊喊這句話

老家有四個小孩！過年紅包「只願給兩個」原因曝光 網友戰翻

白人夫婦生下「黑人嬰兒」 怒告生殖診所：植入錯誤胚胎

剩3週過年！專家教「21天瘦身法」保證能瘦一大圈