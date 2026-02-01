嘉南羊乳羊編現身「3聲明滅火」 網揪疑點：被奪舍了？

【緯來新聞網】「嘉南羊乳」近日因社群平台Threads「羊編」勤奮海巡爆紅，卻因行銷公司自爆「代操」惹議，對此羊編發文澄清所有留言都是出自他手，沒有其他人，今（1日）凌晨再度發聲，卻被不少網友質疑並非原本的「羊編」。

嘉南羊乳近日陷入風波。（圖／翻攝自嘉南羊乳Threads）

嘉南羊乳總公司昨天發聲明指出，品牌創意概念和IP設計出自「開啟行銷」與「美樂蒂小姐」，痛批網路上對行銷團隊的指控是「惡意攻擊」、「不正當抹黑」，揚言與行銷公司聯手提出法律行動。聲明曝光後風波愈演愈烈，該篇貼文已被悄悄刪除。



嘉南羊乳今天再度發聲，首先聲稱是羊編本人想真心說實話，強調沒有被開除，公司還幫他加薪，更幫公司緩頰，「針對羊老大的不當發言，羊編和全體羊媽媽們，想要誠懇的向大家誠懇地說一聲對不起」，至於行銷公司的不當發信，「羊憲兵真的拿『草原紀律木棍』，向行銷公司提出非常高額的糧草費懲罰」。



羊編表示，沒有第一時間出來說話，不是因為消失或被要求噤聲，而是需要一點時間整理情緒，確認怎樣才不會再傷害到大家，「對不起讓你們擔心了，我還在，也會好好站著」。

網友懷疑羊編不是大家孰悉的羊編。（圖／翻攝自嘉南羊乳Threads）

然而貼文曝光後，多數網友都懷疑這名羊編，不是大家熟悉的那位，「合理懷疑這篇是否有人冒充原本的⋯」、「我翻以前的文跟回覆看了一陣子，用字及語氣好像都有點不太一樣，感覺已被奪舍了」、「感覺不是羊編本人寫的…坐等後續」、「有種刻意剝了別人的皮硬要套上的感覺，蠻噁心的」、、「表情符號突然用超多，我也覺得跟之前的羊不太一樣？」、「為什麼之前的文隨便滑都是羊編，這篇是用羊小編？羊編應該習慣成自然了，不會再加個小吧」。

