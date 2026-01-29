嘉南羊乳翻紅遭爆「代操Threads」！粉絲心碎 小編喊冤：沒有人代筆

生活中心／黃韻璇報導

近來「嘉南羊乳」的社群經營廣受好評，成為社群熱門議題，更掀起年輕人訂購潮、重溫童年，然而近日卻有行銷公司爆料，稱嘉南羊乳是委託公司幫忙操作Threads，消息曝光讓許多粉絲直呼失望。對此，嘉南羊乳昨（29）日發文澄清，強調Threads的每一次留言、PO文都是小編親自打出來，沒有外包、沒有代筆，坦承有跟行銷公司合作，但僅限於協助視覺發想與圖片設計建議。

有行銷公司近日在Threads發文爆料，透露自家公司幫嘉南羊乳操作Threads，紅到被拿來當推廣服務的廣告，文中還曝光合作細節，稱是三年前經由80多家行銷公司激烈比稿後，有幸承擔「嘉南羊乳轉型重任」，目標是如何讓這個承載台灣人共同回憶的老品牌，透過差異化策略重新綻放光芒。

貼文一曝光後，有粉絲表示「知道嘉南羊乳是雇行銷公司操作之後，非常失落」，引發熱議。其他網友紛紛質疑該行銷公司，直言「你應該要驚訝的是嘉南羊乳竟然沒有簽NDA，嘉南如果有跟對方簽NDA，那對方這個文就死定了」、「以後誰敢找他行銷啊，超沒職業道德」、「高調公開談論客戶非常不妥，客戶資訊都是要保密的，合約當中通常會有相應條款，另外也避免見光死，引起同業競爭」、「嘉南羊乳一系列突然爆紅原本就不難看出是什麼原因，但一般人都能夠看破不說破，唯獨行銷公司發這個文就超白癡」。

嘉南羊乳爆「代操」爭議，小編澄清，每一次留言都是小編本人拿手機一個字一個字打出來的，沒有外包、沒有代筆。（圖／翻攝自嘉南羊乳Threads）

對此，嘉南羊乳Threads粉專小編29日晚間PO文澄清3點，首先提到，Threads 上的每一次留言、每一句話，都是小編本人拿手機一個字一個字打出來的，沒有外包、沒有代筆，也沒有人代他回留言；接著，嘉南羊乳坦言「確實有和行銷公司合作」，不過他們主要協助的是視覺發想與圖片設計的建議，但要不要用、怎麼用、什麼時候用，以及最重要的怎麼說話、說什麼話，全部都是小編自己決定，也由他自己負責。

最後，小編表示自己是嘉南羊乳員工，不是行銷公司員工，行銷公司也從來沒有參與留言互動與海巡，他強調，「我理解『操作』這兩個字會讓人感到失落，如果因此讓你們覺得原本的快樂被破壞了，這一點，我真的很抱歉。我能擔保的一件事是：你們在Threads看到的羊編是真實存在的一個人，只有我一個人在執行、在回覆、在海巡，半夜發文、清晨六點留言，都只是因為我那個時間還醒著，不是因為有人排程」。

