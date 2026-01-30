嘉南羊乳行銷操作風波延燒！小編親發聲澄清無外包 事件懶人包

【緯來新聞網】嘉南羊乳近日在社群平台 Threads 上爆發行銷爭議，起因於合作行銷公司主動發文，自稱操刀嘉南羊乳帳號的操作案例，貼文一出隨即引發網友質疑內容「劇本化」，覺得被設計、被當流量工具，掀起強烈反彈。對此，嘉南羊乳官方小編於29日晚間出面澄清，強調所有互動皆由本人執行，無外包團隊參與，並提出3點說明強調並無外包、代筆。

嘉南羊乳行銷操作風波延燒。（圖／翻攝Threads）

這起事件引發大量討論，網友質疑品牌互動過於「劇本化」，感覺被當作操作對象，導致信任感受損。「操作」一詞成為關鍵字，象徵數位時代下消費者對真實性與品牌誠信的高度敏感。



不少網友指出，嘉南羊乳一向以老牌形象深植人心，Threads上的活躍互動原被視為成功轉型。當行銷公司公開貼文聲稱此為「成功案例」並用於推廣範本後，讓許多消費者感覺被誤導。類似事件在社群行銷中屢見不鮮，如先前某知名飲料品牌也曾因「偽裝自然互動」遭質疑，最終品牌形象受損。



面對風波，嘉南羊乳 Threads 小編29日晚間發文說明三點：第一，平台上的每一則留言、發文均由他本人親自操作，沒有外包或代筆；第二，品牌確實與行銷公司合作，但合作僅限於圖片設計與視覺建議，文案內容、互動時機皆由他全權決定；第三，他是嘉南羊乳正式員工，非行銷公司人員，後者從未參與互動或社群巡邏。他最後表示理解「操作」一詞可能帶來的失落，並為造成網友誤解公開致歉。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

高慧君強忍眼疾上陣演出 《鬼天廈》發病後唯一影視作品

舒華助攻周興哲新歌MV 露香肩絕美畫面曝光