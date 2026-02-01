嘉南羊乳表態「力挺行銷公司」再引眾怒 廣告小妹直言：覺得有點笨

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

台灣40年老品牌「嘉南羊乳」因Threads官方帳號小編「羊編」勤奮海巡，與網友頻繁互動意外爆紅，但近期卻捲入「行銷公司代操」爭議。事件曝光後，羊編曾親自發長文致歉，同時強調帳號內容與互動皆由本人執行，且展現誠意海巡回覆到半夜，獲得部分網友聲援，未料嘉南羊乳總公司31日發布正式聲明，表明與行銷公司站在同一邊，揚言針對惡意抹黑不排除提告，再次引發議論。對此，網紅「廣告小妹」也發表看法。

嘉南羊乳Threads官方帳號小編「羊編」勤奮海巡，與網友頻繁互動意外爆紅。（圖／嘉南羊乳 Threads）

「保證責任台灣省嘉南羊乳運銷合作社」在聲明中指出，與「開啟品牌行銷顧問公司」及其合作夥伴「美樂蒂小姐」維持長期且穩定的合約關係，並強調整體行銷創意確實出自該團隊，屬於核心行銷顧問之一環，並呼籲各界停止不當攻擊和惡意抹黑，否則不排除提出妨害名譽之罪。

聲明曝光後再次引發網上炸鍋，不少人表示「傻眼」、「公關災難」、「美樂蒂是什麼皇親國戚嗎」，而該篇聲明雖然目前已刪除，但仍然止不住網友怒火。對此，網紅「廣告小妹」也直言：「嘉南羊乳為何隔了這麼多天發聲明，想也知道。可以理解。甲乙雙方若想繼續合作下去，這聲明不發不行。但我無法認同的是聲明的語氣與用詞，覺得有點笨。」

廣告小妹表示，這次事件她試圖跟年輕人解釋「小羊創意是乙方，Threads 海巡是羊編屬甲方。他們是不同人、不同分工、但成果共享。」但年輕人不明白，「嘉南羊乳想通過聲明把事情做一個了結，但越解釋，別人越困惑。」

廣告小妹坦言，品牌不是她的，所以她可以兩手一擺放棄解釋，「但嘉南羊乳不行。對網友、對消費者，要有耐心。他們是你們的衣食父母。」

廣告小妹直言，聲明的內容不是那麼重要，重要的是在社群發酵後讀者的感受什麼。「這年頭 feeling 才是最關鍵的。文字能力和情商若都不行，真的還是交給羊編起稿比較好。」

