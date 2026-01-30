嘉南羊乳遭爆「代操Threads」 小編澄清：貼文留言皆親自回覆

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

嘉南羊乳的社群小編近期因在Threads可愛幽默的經營風格受到年輕族群喜愛，也成功掀起訂購羊奶的熱潮，未料卻有行銷公司跳出來自稱有幫忙「操作社群」。消息曝光後，讓喜愛跟羊小編互動的網友直呼失落。對此，羊小編昨（29）日親自出面澄清，強調Threads上的每一篇貼文與留言，皆由他一人親自撰寫跟回覆，並未由行銷公司經手操作。

嘉南羊乳近期因Threads經營風格受到年輕族群關注，再度掀起訂購熱潮。（圖／翻攝自Threads）

一間行銷公司近日在 Threads 發文，自稱曾協助嘉南羊乳操作Threads，相關案例甚至被用作推廣服務的廣告，還表示「在超過80家行銷公司激烈比稿後，有幸承擔嘉南羊乳轉型重任」。部分粉絲得知後直言失落，認為原本真誠互動的形象遭到破壞。不過，貼文也引來大量質疑聲浪，不少網友認為行銷公司公開客戶合作細節相當不妥，「以後誰敢找他行銷啊，超沒職業道德」、「高調公開談論客戶非常不妥，客戶資訊都是要保密的，合約當中通常會有相應條款，另外也避免見光死，引起同業競爭」。

廣告 廣告

嘉南羊乳遭行銷公司爆料「代操社群」。（圖／翻攝自Threads）

面對爭議，嘉南羊乳小編隨後在官方Threads說明，品牌確實有與行銷公司合作，但僅限於視覺發想與圖片設計建議，實際貼文內容、語氣設定與留言互動，皆由小編自行撰寫與回覆。小編也坦言，「操作」一詞可能造成誤會，對因此引發的落差致歉，並強調自己為嘉南羊乳員工，非行銷公司人員，留言互動與即時回覆都由本人親自完成。

更多FTNN新聞網報導

0成本生意惹議！台中大學生向炸雞店談抽成遭拒 公審嗆老闆「沒打狂犬疫苗」遭炎上

10c.c就能一夜好眠？網瘋傳「育兒魔法藥水」 醫警告：小心送急診插導尿管

一鍋用三代？傳統電鍋定價惹議 網曝3大關鍵

