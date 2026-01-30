嘉南羊乳遭爆「羊編代操」粉絲崩潰！深夜海巡道歉救回品牌

台灣老字號品牌嘉南羊乳近日遭遇公關危機，起因於一家行銷公司在社群平台發文，宣稱協助嘉南羊乳「操作」Threads帳號，並將此案例作為品牌轉型的成功典範對外宣傳。該公司表示在超過80家行銷公司的激烈比稿中脫穎而出，承接品牌轉型重任，更形容這是新創靈活遇上40年品牌底蘊的「雙向奔赴」最佳典範。

消息曝光後立即引發網友熱議，許多粉絲表示感到失落與受騙。一名粉絲在Threads發文表示，原本以為所有溫馨回覆皆出自品牌內部員工，得知背後有行銷公司參與後直言「魔法破滅」。更有網友引用行銷圈名言指出，好的品牌策略永遠藏在故事後面，一旦策略本身走到前台，品牌就失去魔法。

面對輿論壓力，嘉南羊乳官方小編「羊編」立即在Threads發表長文澄清。羊編強調平台上的每一篇貼文、每一則留言、每一次海巡互動，都是由她本人親手輸入，並非代操或外包。她表示自己是嘉南羊乳的員工，不是行銷公司的員工，行銷公司僅協助LOGO、圖像以及視覺風格建議，從未參與留言互動與海巡。

羊編在聲明中表示，能理解「操作」這兩個字會讓人感到失落，對於讓粉絲覺得原本的快樂被破壞深感抱歉。她強調在Threads看到的羊編是真實存在的一個人，半夜發文、清晨六點留言，都只是因為那個時間還醒著，沒有排程、沒有代筆。

嘉南羊乳官方帳號隨後也發文說明，承認確實與行銷公司合作視覺設計，但造成誤會的關鍵在於用詞不清楚，對讓粉絲感到不舒服深感抱歉。羊編更展現高度誠意，連夜海巡各大討論串至凌晨2點，逐一回應網友疑慮，每則回覆內容都有所不同，並幫行銷公司緩頰表示對方絕非惡意，責任在品牌方身上。

羊編的真誠道歉獲得62萬次觀看、6.6萬名網友按讚力挺。輿論風向逐漸轉向支持羊編，許多網友認為真正應受檢討的是行銷公司不當公開合作細節與用詞失當。網友紛紛留言表示，原本一場公關災難一夜就被小編救回來，根本教科書等級處理，並呼籲公司應該為羊編加薪。

嘉南羊乳成立至今已有40年歷史，是國內最大酪羊農團體與羊乳加工廠，每天生產超過30餘噸生乳，為台灣民眾提供20幾萬瓶新鮮羊乳。自2024年2月加入Threads營運後，透過有趣圖卡文章與小編親力親為的互動成功爆紅，目前累積5.2萬名粉絲追蹤，成功喚起許多人的童年回憶並拉抬業績。

