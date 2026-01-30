嘉南羊乳陷社群公關風波 總公司3點聲明護小編：不容有心人操作

【緯來新聞網】台灣本土羊乳品牌嘉南羊乳近日因社群平台 Threads 上的行銷爭議引發關注。事件起因於一間行銷公司自稱代操嘉南羊乳社群帳號，引發外界質疑品牌親民互動是否為商業操作。對此，嘉南羊乳總公司已公開聲明，強調擔任小編的「羊編」為公司正式員工，並非外包行銷人員。

嘉南羊乳。（圖／翻攝Threads）

這起事件引發社群熱議，主因是嘉南羊乳近來成功吸引年輕族群，其在Threads上的幽默語氣與即時互動被認為是「羊編」個人風格的展現。行銷公司公開將該品牌列為成功案例，卻未明確區分協作範圍，導致部分消費者產生信任危機。

嘉南羊乳陷社群公關風波。（圖／翻攝Threads）

「羊編」本人自風波爆發後即主動在社群平台回應，澄清該行銷公司僅提供圖像與視覺建議，實際互動內容皆由其本人負責。此舉獲得粉絲支持，不少用戶留言力挺，讚賞其獨自面對危機的誠意與努力。

嘉南羊乳總公司發聲明。（圖／翻攝Threads）

嘉南羊乳總公司今（30日）在聲明中表示，品牌重視與消費者間的真誠溝通，將持續調查相關合作細節，並強調「不容外部有心人士刻意操作，影響品牌與消費者之間的互信與熱情」。未來若有進一步調查結果，將對外公開說明。



在回應粉絲留言時，「羊編」也透露自己已獲「升級頂級牧草方案」，疑似待遇有所調整，引發粉絲一片祝賀。不少人留言表示肯定：「努力真的會被看見」。

