「嘉南羊乳」疑找行銷公司代操社群 小編現身駁斥：每次留言都是本人親自回覆

本土老牌「嘉南羊乳」的小編近來在Threads上爆紅，時常海巡並逗趣回應網友，怎料，昨(29)日卻爆出疑似外包行銷公司操作，震驚不少人。對此，「羊編」本人也發長文駁斥，強調沒有外包、代筆，也沒有人代回留言，行銷公司也從來沒有參與留言互動與海巡，每則留言都是他一字一句打出來回覆的。

有網友在Threads貼出一家行銷公司的貼文，內容指他們幫「嘉南羊乳」操作Threads，甚至被業界拿來當推廣服務的範例，讓原PO直呼「非常非常失落。說真的我寧願不知道⋯真的發瘋，我每天滑脆的快樂少了一個」，其他人嘆「那些溫馨的回應都是行銷代操嗎 太傷心了」、「今天過後 嘉南的業績大概會下滑，然後嘉南羊奶的小編大概也沒什麼人會理了」、「直接把業主秘密講光光」。

而「羊編」則現身留言區回應，指Threads上每一次留言、每一句話都是本人拿手機，一個一個字打出來，沒有外包、代筆，也沒有人代回留言。坦言公司確實有和行銷公司合作，但對方主要協助視覺發想與圖片設計的建議，要不要用、怎麼用、什麼時候用，以及最重要的怎麼說話、說什麼話，全都是自己決定，也由自己負責。

「羊編」說，自己是嘉南羊乳的員工，不是行銷公司的員工，行銷公司也從來沒有參與留言互動與海巡，自己理解「操作」兩個字會讓人感到失落，如果因此讓網友覺得原本的快樂被破壞，「這一點，我真的很抱歉」，並擔保在Threads看到的羊編是真實存在的人，只有自己一個人在執行、回覆、海巡，所有半夜發文、清晨六點留言，都只是因為自己還醒著，不是因為有人排程。

貼文一出，吸引6.6萬人瀏覽，紛紛直呼相信「羊編」，「小小的羊蹄子一字一字的打字出來⋯雖然我不敢喝羊奶但是還是永遠支持小羊編」、「羊編突然那麼感性，我好感動，還好沒有人誤會我是不是行銷公司，支持羊編！」、「羊編加油！同為小編很懂的」、「羊羊加油，然後建議那間行銷公司可以跟上司回報換掉了」、「推，這誠懇的滅火澄清都能當教材了。同樣身為小編，完全可以同理羊編一則一則訊息留言回覆有多累」、「羊編的每個貼文跟留言回覆都不像行銷公司會回的樣子，永支羊編」。

