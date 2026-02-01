嘉南羊乳「行銷公司代操」掀爭議 羊編回歸稱加薪…網揪3大疑點：早該跳槽

嘉南羊乳小編近日鬧雙包，引發爭議。翻攝Threads/rnn9063t



嘉南羊乳是不少爸媽替孩子訂購補充營養的選擇，近年雖然少子化影響下，讓營業受到不小衝擊，但嘉南羊乳Threads小編卻透過海巡留言發文，讓網路討論度衝高，不少網友也衝著小編因此訂購。沒想到，近日一個行銷公司稱「代操」嘉南羊乳，官方帳號也力挺行銷公司，卻引發網友質疑原本羊編已經被炒，更掀起退訂潮；羊編今天再次發文指出，沒有離職且獲得加薪，但是發文卻被認為已非羊編本人，更多網友留言力挺羊編跳槽。

昨日透過社群平台Threads發布聲明，強硬力挺行銷公司，近期與「羊IP」相關企劃的創意發想與規劃，確實由該團隊提出，表示將對網路上的抹黑與攻擊提告，聲明一出瞬間引起網友炸鍋反彈，甚至出現退訂潮，一夕之間粉絲數減少近2千人，也有大票人質疑羊編已被消失。

廣告 廣告

台灣40年老品牌「嘉南羊乳」官方小編「羊編」，因為留言風格與海巡回覆網友，在Threads上暴紅。不過近日一家行銷公司自稱他們經營嘉南羊乳社群，協助嘉南羊乳操作Threads，甚至紅到被業界拿去當推廣服務的範例，並稱當初是在超過80家行銷公司的激烈比稿下，從中脫穎而出，承接其轉型重任，大讚這項合作是品牌與代理商雙向奔赴的最佳典範。

不過行銷公司「代操」聲明，掀起網友反彈，更對品牌產生失落感。對此，「羊編」親上火線回應，強調「Threads 上的每一次留言、每一句話，都是我羊編本人拿手機一個字一個字打出來的，沒有外包、沒有代筆，也沒有人代我回留言。」

不過，嘉南羊乳昨也發布聲明，強硬力挺行銷公司，近期與「羊IP」相關企劃的創意發想與規劃，確實由該團隊提出，甚至還強硬稱將對網路上的抹黑與攻擊提告，聲明一出網友炸鍋，甚至民眾更喊退訂，大票粉絲質疑把支持者打成敵人，甚至質疑羊編已被消失。

嘉南羊乳「羊編」今天（2／1）凌晨再度回歸Threads，發布長文親回消失真相，強調自己並沒有被開除，公司反而提出加薪待遇，表示「不是因為我消失了，也不是被要求噤聲，而是羊編我真的需要一點時間整理情緒」。

羊編回歸，許多網友還是遲疑，許多人點名最新回應與過往羊編回話風格不同，點名「突然使用過多表情符號」、「出現特定AI常用字語」、「過去極少自稱羊小編」等3大疑點，質疑該篇回應並非是最初的羊編回應，「羊編之前沒有這麼多emoji，也不會有AI生成文章常出現句型」、「羊老大頭一次出現，之前都是稱老闆」、「以前的羊編言語真誠，現在的羊編非常浮誇」，更有網友直嗆「老人硬裝成年輕人」。

另外，更有大票網友鼓勵羊編，「早就該跳槽了」、「很多人想要挖角你」、「你值得更好的公司。」

更多太報報導

1張股票衝破900萬！信驊尾牙現場曝 吳怡霈震驚「像國際研討會」

台北光復南路火災2死 10樓烈焰！浴室拉出1男1女身分曝光

才剛辦「兆元宴」 黃仁勳愛店「磚窯」餐廳火災竄濃煙