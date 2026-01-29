嘉南羊乳Threads爆代操！小編現身澄清「只有我一個人」 6萬人力挺

嘉南羊乳小編近日在Threads上爆紅，卻爆出代操爭議。（圖／翻攝嘉南羊乳官網）

擁有40年歷史的台灣老品牌嘉南羊乳，近日因官方社群平台Threads上風格幽默、互動頻繁的小編「羊編」爆紅，吸引大批網友關注與喜愛。然而，29日卻因一則行銷公司貼文，意外掀起公關風波，引發粉絲對帳號真實性的質疑，對此，羊編也現身說明了。

事件起因於一家行銷公司在社群平台發文，自稱「代操嘉南羊乳Threads」，並將該合作案例包裝為老品牌轉型的成功範例，甚至形容為「雙向奔赴」。貼文曝光後立刻引起網友譁然，不少原本支持嘉南羊乳的粉絲直呼「情感上難以接受」，認為原先真實可愛的羊編形象，恐怕只是行銷操作下的產物。

相關截圖在網路上流傳後，輿論迅速發酵，網友失望表示，「知道嘉南羊乳是雇行銷公司操作之後，其實非常非常失落。說真的我寧願不知道」，直言「我每天滑脆的快樂少了一個」。

面對爭議延燒，嘉南羊乳官方小編「羊編」於昨晚間發出長文說明並致歉，針對外界質疑逐一回應。羊編強調，公司確實有與行銷公司合作，但內容僅限於LOGO、圖像與社群視覺風格建議，並嚴正澄清：「Threads 上的每一次留言、每一句話，都是我羊編本人拿手機，一個字一個字打出來的，沒有外包、沒有代筆，也沒有人代我回留言。」

羊編也進一步說明，帳號在深夜或清晨仍持續互動，並非排程或團隊輪班，「只有我一個人在執行、在回覆、在海巡，半夜發文、清晨六點留言，都只是因為我那個時間還醒著」，再次表明自己是嘉南羊乳的正式員工，並非行銷公司人員。

該篇澄清貼文曝光後，不到一天已突破6萬讚數，不少網友留言力挺，「羊編突然那麼感性，我好感動」、「我本來沒有追蹤的，但，因為喜歡羊小編的誠實而決定追蹤」、「這行銷公司很雷，完全都沒替客戶著想也沒問客戶同意就貼文，可以換掉了」、「羊編那親民程度、代工不來的，真的是羊紅是非多」。

還有網友直言羊編認真海巡的程度應該是老闆才會做的，「你不說，我以為帳號是老闆之類的親自管理，因為我不信有哪個員工在平日半夜還在跟網友543。」對此，羊編也親自回應自己真的只是員工，「我不是老闆，也不是企業家族第二代。就是一個認真工作，喜歡這份工作的員工。」

