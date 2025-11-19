嘉南藥理大學辦文化體驗日 帶國際新生走讀台南融入在地生活

嘉藥國際處舉辦「走進古都，品味台南」一日文化體驗活動。（校方提供）

記者黃文記／仁德報導

嘉南藥理大學國際暨兩岸事務處日前舉辦「走進古都，品味台南」一日文化體驗活動，協助國際新生深度融入台灣在地生活，共吸引二百四十位師生熱情參與。透過走訪台南具歷史意義的古蹟與文化景點，引導國際學生親身感受台灣首府─台南的人文底蘊與城市魅力，期盼協助新生更快融入學習與生活環境，促進跨文化互動與交流。

活動首站到全台首學－孔廟參訪，由觀光系陳信安老師擔任導覽，向國際學生介紹孔廟的歷史背景、儒家思想及至聖先師孔子的生平事蹟，國際學生們紛紛被這座古老的學府所吸引，在現場寫下滿滿祝福的「祈福卡」，祈求在台求學期間一切順利。

廣告 廣告

接著師生們深入安平地區，前往安平古堡、安平老街與開台天后宮等地，遊走於巷弄間的歷史建築、享受當地小吃美食，學生們對台南古都的風貌有了具體而深刻的認識。

在文化之旅過程中，許多越南學生紛紛感受到雙方文化雖有相近之處，但也存在著差異，像是越南口味以清爽為主，而台南偏甜的口味與獨特的地方小吃，都讓越南學生驚喜連連；此外，台灣人注重禮貌與排隊文化，也成為越南學生口中「特別的生活習慣」，這些文化差異，都讓國際學生在生活中逐步累積對台灣的熟悉與喜愛。

嘉藥國際長林怡君表示，此次台南文化體驗活動，不僅讓國際生們能親眼見證台南古都的歷史，更能親身體驗台越不同文化的差異，期望透過認識在地文化，有效減少新生的跨文化適應障礙。嘉藥是一個多元、友善的校園，國際學生在此不只學到專業知識，還能真正了解台灣文化、融入在地生活。