嘉南賞鳥變EASY專人導覽體驗不一樣生態之旅

▲另賞鳥定點定時導覽，即日起在假日提供新手鳥友一起體驗賞鳥樂趣，參與者有機會抽中好禮。（圖／雲嘉南管理處提供）

[NOWnews今日新聞] 邁入第13屆的「台灣國際觀鳥馬拉松」系列活動，精彩多元，除了已經圓滿落幕的觀鳥馬拉松，首度舉辦的「賞鳥影片短影音攝影競賽」，歡迎資深鳥友拿出攝影壓箱寶分享外，還有獎金可以拿。另賞鳥定點定時導覽，即日起在假日提供新手鳥友一起體驗賞鳥樂趣，參與者有機會抽中歐都納戶外休閒用品等好禮。

由雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦的「賞鳥影片短影音攝影競賽」，已熱烈徵稿中。雲嘉南管理處熱情邀請鳥友們踴躍投稿，不論是黑面琵鷺行軍覓食、高蹺鴴的舞姿，還是彩鷸、小環頸鴴孵蛋，這些讓人感動的精彩瞬間鳥事，希望能延續下去。因有這些鳥類生動影片，將是雲嘉南推動賞鳥生態旅行最大助力。

▲雲嘉南管理處舉辦的賞鳥影片短影音攝影競賽，已熱烈徵稿中，歡迎鳥友踴躍投稿，圖為黑面琵鷺行軍覓食。（圖／雲嘉南管理處提供）

有意參賽民眾，只要於115年1月30日前完成短影音投稿，就有機會拿獎金或是獲得黑面琵鷺塗裝的jimmy彩繪吉普車一日遊，帶你拍鳥賞燈會，又可以抽好禮的三重好康哦!

為使觀鳥更為親民及easy，雲嘉南管理處自去年起規劃12場「賞鳥定點定時導覽」。民眾可以利用活動官網公告日期挑選及安排自己的行程。每場次會由專業的導覽老師協助，並提供望遠鏡及觀鳥手冊，帶領大家體驗觀鳥的樂趣，全程免費，歡迎全家一起參與賞鳥定點定點時專人導覽，來個不一樣的假日之旅。

每逢秋冬，正是大群候鳥過境雲嘉南的好時節!近年來，隨著賞鳥風氣興起，越來越多民眾走進雲嘉南濱海濕地，實際觀察候鳥遷徙與棲息情形。雲嘉南管理處表示，期望透過一系列賞鳥活動，邀請民眾在候鳥停留期間，走進濕地體驗生態之美。相關資訊歡迎至雲嘉南管理處官方臉書粉絲專頁「雲嘉南，好好玩!!!」查詢。

