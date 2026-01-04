嘉南震後將屆周年 入住安心預鑄屋

揮別地震陰影，去年，0121嘉義大埔地震，重創多台南多處山區聚落，台南市政府，跟慈濟攜手，協助楠西、玉井、左鎮區共6戶、嚴重受損民宅，特地用「預鑄安心屋」原地重建，這是採取工業化生產、跟現地組裝模式蓋的房子，可以有效縮短施工期、提升結構品質。今天的報導帶您到玉井跟左鎮區，了解受災鄉親入住的現況。

「進來 要跟你說好話，人若到 氣就旺。」

滿客廳的入住禮，玉井的李先生歡喜帶領志工參觀新屋，規劃著未來的起居，屋主 李先生：「我哥哥說要住隔壁，(他住隔壁你住這邊嗎) 對。」

廣告 廣告

堅固的房子是他在山間務農的唯一依靠，而像他一樣，一輩子務農的還有住在左鎮區草山里的這一戶，位在山頂的唯一一間平房，難得有了超旺人氣！「良辰吉時入厝，讓你年年春 年年富，福地福人居 我們大步走進屋，讓你添丁又發財。」

李老先生：「好啦 恭喜你啦，謝謝大家 恭喜。」

這一刻李老先生感動得不斷哽咽，因為老屋歷經地震受損，重建更充滿艱辛，全因前往他家的山路難行，要蓋房子得先鋪路，左鎮區公所主任秘書 鄭自順：「路非常差 路況包含有坎坷不平，慈濟也是拜託施工單位，先鋪好路 載著蓋房子的物件，來到這邊 一個個辛辛苦苦，把房子完成，這是很不容易的事情。」

慈濟志工 陳秀：「這間預鑄屋是最山上的一間，也是最後完成的一間，因為這山路是真的很難走。」

80多歲的老夫妻終於盼來能安心居住的家，孝順的兒女也終於能放心！家屬 李先生：「(真的很用心)，我知道他們很用心，真的萬分感謝。」

老屋毀損、安心屋重建，屋旁屹立不搖的百年龍眼樹，見證了這一家人，走過震盪、重新安穩扎根的時刻。

更多 大愛新聞 報導：

大阪冬令發放 保暖物資關懷街友

林口靜思堂感恩茶會 敦親睦鄰結好緣

