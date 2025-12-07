嘉博館秀神技 玩陶免沾土

嘉義市立博物館攜手中華電信合作數位互動《共創陶城》計畫，以「手感」為核心理念，推出兩項全新互動體驗，透過AI科技，民眾可以浮空捏陶，創造數位交趾陶，並在感應式互動導覽的協助下，了解交趾陶3大創作題材的脈絡，以「參與」的角度，親近傳統技藝。

交趾陶是嘉義最具代表性的傳統工藝之一，在迎來「320+1嘉義市城市博覽會」前夕，市立博物館在3樓交趾陶館，特別導入AI、手部辨識與觸控互動桌等數位科技元素，打造「葉王工藝社－全民捏陶」及「探陶藝次元」等兩項全新應用，7日全新互動展亮相，包括嘉義市長黃敏惠等人都體驗浮空徒手捏陶，直呼有趣。

嘉博館指出，「葉王工藝社－全民捏陶」以非接觸式的手勢感測為亮點，讓民眾浮空捏陶，再透過AI即時生成釉色與紋理，把「交趾陶之父」葉王的工藝精神，轉化為可親身參與的創作體驗，最後每位參與者都能完成獨一無二、可帶走的數位交趾陶作品。

至於「探陶藝次元」則以交趾陶常見的3大創作題材─戲劇人物、飛禽走獸、花果器物為核心，透過感應式互動導覽，引導民眾循序探索各主題脈絡，例如在戲劇人物章節中，特別呈現嘉義九華山地藏庵的「戴潮春事件陶壁」，該作品為國家薪傳獎得主、交趾陶大師呂勝南的封刀之作，別具意義。

黃敏惠表示，嘉義是一座讓藝術融入日常的城市，處處都能看到文化的力量，特別是到處都有交趾陶身影。為讓更多人理解並欣賞交趾陶，嘉博館導入數位科技與AI互動，讓工藝不再只是被觀賞，而是以互動方式貼近大眾，讓傳統工藝不僅能被看見，更能被體驗與共創，民眾從中與文化產生更深的連結。

市文化局長謝育哲指出，《共創陶城》透過科技，讓傳統工藝不僅得以延續，也接近市民生活脈動。未來文化局還會持續把數位科技導入其他文化場域，讓每一位參與者都能更直接，以沉浸方式理解、欣賞，甚至愛上這座城市。