嘉嘉南三縣市聯合推出999元TPASS定期票
(記者廖建智嘉義報導)
由嘉義市政府、嘉義縣政府及臺南市政府共同推出的嘉嘉南跨城際定期票，（26）日於臺南市政府舉辦「999 嘉嘉南公共運輸無限搭定期票上線記者會」，由嘉義市長黃敏惠與臺南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁共同出席宣布啟用。此次推出嘉嘉南 999 元及嘉義延伸 799 元兩種方案，為通勤族提供更便利、實惠的跨縣市移動選擇。
黃敏惠市長表示，嘉義市近年持續推展層級式大眾運輸，包含軌道運輸、電動公車、幸福巴士、YouBike公共自行車，成效卓著，相信嘉嘉南TPASS通勤月票推出後，更有效串接各項運具，提升整體通勤便利性。同時，感謝臺南市及嘉義縣共同推動公共運輸，照顧民眾通勤需求，展現區域治理及合作，加上中央公路局的經費支持，在今日為三縣市的民眾送上最好的禮物，替通勤族省下大筆荷包。也感謝各大運輸業者的支持與配合，讓通勤族在交通支出上「省很多、省很大」，提升中南部對外來旅客的吸引力。
嘉義市府交通處長許啟明表示：本次嘉嘉南共有3種月票方案，第一種為臺南市境內公共運具加上嘉嘉南臺鐵799元方案，已由臺南市發行於9月15日上線；第二種為嘉義縣市境內公共運具加上嘉嘉南臺鐵799元方案；第三種則是嘉嘉南地區所有公共運具(市區公車、公路客運、幸福巴士/幸福小黃及公共自行車，7322及7329路線除外)及嘉嘉南區域臺鐵各站，售價採999元，針對境內所有公共運具可無限次搭乘(7322及7329路線除外)。
交通處說明，本次嘉嘉南月票方案係採用MeNGo系統(一卡通二代卡)，民眾選購方案共有四步驟：
第一步「買空卡」：須準備一卡通二代卡片，實體通路可以至四大超商(7-11、全家、萊爾富及OK超商)預購卡片；或至線上通路蝦皮賣場、博客來網路書店搜尋「行政院通勤月票一卡通」即可購買，如於博客來網路購買如於中午12時前下訂，隔日即可到超商領貨。
第二步「加會員」：請到MeNGo官網(https://men-go.tw/#/)或下載MeNGo APP註冊會員並綁定一卡通卡號。
第三步「買方案」：在ＭeNGo官網或ＭeNGo APP、iPass Ｍoney APP或至7-11 ibon機台選購(須付手續費)，另於嘉義市政府1樓大廳亦設有機台可供購買。
第四步「過卡」：使用iPass Ｍoney APP用手機NFC感應過卡(APP首頁-票卡感應機-TPASS過卡)或到7-11 ibon、MeNGo機台完成實體過卡，完成啟用程序。
交通處提醒，民眾選購方案後，一定要完成過卡程序，避免搭乘時造成系統誤扣原有卡片儲值金，另為方便民眾選購，本府與嘉義縣政府及臺南市政府合作，由高雄捷運公司(MeNGo營運廠商)於嘉義火車站設立TPASS短期駐點服務，至115年1月5日週一至週五每日中午12時至下午6時，派駐人員協助民眾完成購卡、加會員、買方案及過卡之一站式服務，歡迎民眾多加利用。
