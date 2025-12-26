南部中心／綜合報導

嘉南地區的通勤族有福了！嘉嘉南三縣市的首長共同宣布公共運輸交通整合全面啟動，三縣市共同推出「嘉嘉南999無限搭」定期票，「一票跨三地」，方便往來嘉義縣市和台南之間的通勤族，甚至是退休族到三地旅遊，大幅減輕交通成本。

嘉嘉南生活圈公共運輸交通整合 「一票跨三地」輕鬆暢遊

「嘉嘉南999無限搭定期票」26日正式開賣，服務範圍涵蓋嘉嘉南地區所有公共運輸。（圖／民視新聞）

藍綠三位首長共同宣布，嘉嘉南生活圈公共運輸正式邁入新階段，只要購買「嘉嘉南999無限搭」定期票，就可以「一票跨三地」，輕鬆暢遊嘉義縣和台南市三地。台南市長黃偉哲：「不管是通勤族，不管是區內使用，或者是你想要去風景名勝，或是想要去跨縣市的這個旅遊，或者是你是外來北部來的外來的，你想要購買也是可以。」嘉義市長黃敏惠：「嘉義市雖然很小，但是我們一直都在區域治理平台裡面，事實上我最感動的是，開了非常多次的會，大家不斷的討論不斷的整合，這是非常不容易，所以好不容易現在上菜了，就等大家趕快看到這些菜單，趕快來點你所需要。」

嘉嘉南生活圈公共運輸交通整合 「一票跨三地」輕鬆暢遊

另外兩種「799無限搭定期票」，分別涵蓋嘉義縣市和大台南不同地區，不同的組合，提供民眾依需求選用。（圖／民視新聞）

「嘉嘉南999無限搭定期票」，服務範圍涵蓋嘉嘉南地區所有公共運輸，包含大台南公車、嘉義縣市區公車、幸福巴士、客運、YouBike以及轄區內的台鐵，方便往來三地之間的通勤族、學生，甚至對觀光客都省很大。嘉義縣長翁章梁：「有一些可能我們的長青這些好朋友，這三個縣市有很多觀光景點，老了閒閒，事實上這樣也可以買一下，我們的TPASS，那可以去暢遊，這三個縣市的相關的一個景點。」另外還有兩種「799無限搭定期票」，分別涵蓋嘉義縣市和大台南不同地區，不同的組合，提供民眾依需求選用。嘉南縣市輻員廣大，旅遊景點多，大眾交通整合對需要搭車的民眾無疑是一大福音，一卡在手，嘉嘉南跑遍遍。

