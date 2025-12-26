嘉嘉南999元TPASS來了！3縣市公運任你搭 通勤族省很大

台南市長黃偉哲（中）與嘉義市長黃敏惠（右九）、嘉義縣長翁章梁（左八）一起出席嘉嘉南999元TPASS方案宣傳會。（台南交通局提供／程炳璋台南傳真）

台南市9月10日推出「南嘉799元無限搭」，3個月內賣出6000多張票，超乎預期，台南市、嘉義縣市26日共推999元TPASS方案，一票可搭遍3縣市的公共運輸工具（公鐵除外），仍鎖定通勤族為主。

台南市交通局統計，台南市每月搭台鐵火車前往嘉義縣市約有16萬人次，9月推出799吃到飽專案，憑券除了可無限使用台南市的共享單車、公車外，還可免費搭乘台南到嘉義縣市的台鐵火車（不包含嘉義縣市的公共運輸工具），推出3個月累計賣出6200多張票。

除了台南市推出799元TPASS專案外，嘉義縣市也推出自家的從嘉義到台南的799元TPASS專案（不包含台南市公共運輸工具）。

台南市長黃偉哲、嘉義市長黃敏惠與嘉義縣長翁章梁3人26日在民治市政中心聯合宣傳進階版的999元TPASS，即日起民眾憑此票證，可無限搭乘台南與嘉義3縣市台鐵加上公運工具（不含高鐵），提供給需求者。一票跨3地所有公運工具，正式圈起「嘉嘉南生活圈」。

黃偉哲表示，台南市作為嘉嘉南生活圈及南高屏生活圈的交通樞紐，透過既有的MeNGO平台發行6種不同運具組合的TPASS定期票方案，是全國選擇最多元的縣市，大幅減輕民眾的通勤成本。

翁章梁表示，嘉嘉南999元方案最大的受益者就是通勤族，每天在使用的當然就會省很大，長輩也可藉此暢遊3縣市的景點，享用其便利性。

黃敏惠指出，台南市在這次TPASS運作上，走在前面並不斷整合，是對通勤族、學生，甚至對觀光遊客都有更大幫助。

台南市交通局長王銘德表示，「嘉嘉南999無限搭定期票方案」包含大台南公車、嘉義縣市區公車、嘉義縣幸福巴士與幸福小黃、嘉義縣公路客運、嘉義市市區公車、嘉嘉南地區YouBike公共自行車及台鐵（北至嘉義大林站、南至台南中洲站，並涵蓋沙崙支線），民眾可在新營、嘉義火車站「買卡、加會員、買方案與過卡」4步驟完成購買。

