嘉嘉南999月票今啟用 跨縣市火車公車無限搭

黃偉哲、黃敏惠及翁章梁三位縣市首長排排站，宣布嘉嘉南999無限搭定期票方案上線，未來一票可跨台南及嘉義縣市3地，提升移動便利性。

台南市長黃偉哲表示，「嘉嘉南生活圈的一個新紀元，也就是讓我們3個地區的民眾及外來的觀光客都有一個非常、非常好的大眾運輸的便利。」

嘉嘉南全區通勤跨境方案，可使用3縣市的公車、公路客運、YouBike及台鐵；嘉義縣市還另外合推延伸跨境通勤方案，除了可搭嘉義縣市公共運輸，還能搭台南跨嘉義共12條公車路線及台鐵，兩方案都在26日全面開賣。

嘉義縣長翁章梁指出，「年長者若有空閒，實際上也可以買一下我們的TPASS，可以去暢遊這3個縣市的，相關的一個景點。」

嘉義市長黃敏惠認為，「TPASS的一個所有的運作，可以能夠走在前面，然後不斷地去整合，所以看到可以有非常多的方案，可以讓大家選擇。」

3縣市政府預估，定期票能降低跨縣市交通成本並帶動觀光。不過2023年7月開始，台南也跟高雄、屏東合推通勤月票，可使用3縣市的公共運輸，這次的嘉嘉南月票因合作縣市不同，雖價格相同，但少了高捷輕軌及渡輪。

台南市民說道，「台鐵的票價已經從70幾，好像漲到120幾了，所以我覺得就是滿方便的，因為我每個星期都從嘉義和台南來回。」

嘉義市民坦言，「嘉南比較少有大眾運輸的需求，所以我覺得沒有必要再用一個預算，去為嘉嘉南交通專案做進行。」

民眾看法不一，交通學者則認為，價格上的優惠能鞏固既有客群，但仍要提升縣市交通建設覆蓋率或品質，才能吸引更多人來使用、提升運量。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥分析，「人家騎機車的人為什麼會來使用你的這個交通工具？月票，它使用量就這麼多的時候，機車族就可能就不會來用。有沒有可能說，它是一個短期的，3天2天，或者是他使用這種票證的時候，只要他達到一定的金額，就給他一個折扣，這個都是可以去想的。」

學者表示，6都外的縣市要增加公共輸運使用，除了提供通勤優惠，也能跨縣市整合，改善或調整假日觀光景點的運輸服務，藉此創造出額外運量。

