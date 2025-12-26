嘉嘉南999無限搭定期票 上線

臺南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁與嘉義市長黃敏惠三縣市長宣布「嘉嘉南九九九無限搭」TPASS上線，正式邁入「一票跨三地」新時代。（記者李嘉祥攝）

▲臺南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁與嘉義市長黃敏惠三縣市長宣布「嘉嘉南九九九無限搭」TPASS上線，正式邁入「一票跨三地」新時代。（記者李嘉祥攝）

「嘉嘉南九九九無限搭」定期票方案廿六日正式上線，臺南市政府特於民治市政中心舉行啟用儀式，臺南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁與嘉義市長黃敏惠宣布嘉嘉南生活圈公共運輸正式邁入「一票跨三地」新階段，可望大幅降低通勤與通學成本，提升跨縣市移動的便利性。

黃偉哲市長表示，「七九九大臺南公車＋南嘉台鐵無限搭」九月後，短短三個月銷量已突破六千筆，顯示跨縣市定期票符合民眾需求，此次再推出「嘉嘉南九九九無限搭」方案，同步搭配嘉義縣市與臺南市合作推出的「嘉義七九九無限搭」，讓通勤、通學與觀光移動選擇更多元，也感謝交通部支持以及嘉義縣市與臺南市交通團隊通力合作，讓嘉嘉南生活圈交通整合一步到位。

廣告 廣告

翁章梁縣長說，嘉嘉南九九九無限搭方案整合台鐵、公車及YouBike，最大的受益者是通勤族，交通費省很大，長青好朋友也可藉此暢遊三縣市景點。

黃敏惠市長說，嘉義市雖然小但是一直都在區域治理平台裡，感謝南市府TPASS運作走在前端並提出多項方案，對通勤族、學生、觀光遊客都有幫助。

南市交通局長王銘德指出，「嘉嘉南九九九無限搭定期票方案」服務範圍涵蓋嘉嘉南地區所有公共運輸，包含大臺南公車、嘉義縣市區公車、嘉義縣幸福巴士／幸福小黃、嘉義縣公路客運、嘉義市區公車、嘉嘉南地區YouBike公共自行車、台鐵北至嘉義大林站、南至台南中洲站並涵蓋沙崙支線，完善嘉嘉南地區點到點公共運輸接駁轉乘最後一哩路。