嘉嘉南999無限搭TPASS 開放預售

嘉嘉南999無限搭TPASS定期票方案十七日中午預售開賣，廣受嘉義台南通勤族歡迎。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

今年九月中，台南、嘉義攜手推出「「799大台南公車+南嘉台鐵無限搭」，南嘉間台鐵每月通勤量超過十六萬人次，如今再進化，嘉嘉南999無限搭TPASS定期票方案，十七日中午起開放預售，二十六日起正式啟用，屆時嘉嘉南地區所有公共運輸，一票搭到底，讓有通勤需求民眾直喊德政！

交通局表示，九月中旬推出的「TPASS大台南公車+南嘉台鐵無限搭799定期票方案」已可涵蓋嘉義縣市台鐵各站，現推出「嘉嘉南999無限搭定期票方案」服務範圍，進一步涵蓋嘉嘉南地區所有公共運輸，包含大台南公車、嘉義縣市區公車、嘉義縣幸福巴士∕幸福小黃、嘉義縣公路客運、嘉義市市區公車、嘉嘉南地區YouBike公共自行車及台鐵（北至嘉義大林站、南至台南中洲站，並涵蓋沙崙支線）。

嘉義縣市也同步與台南市合作，推出「嘉義799無限搭定期票方案」，適用範圍涵蓋嘉義縣市的公路客運、市區公車、幸福巴士∕幸福小黃、YouBike及大台南公車十二條跨嘉義路線（棕４、棕５、棕６、黃９、黃14、黃16-1、橘９、橘９-１、綠24、綠25及台灣好行33關子嶺線、61西濱快線）及嘉嘉南地區跨台鐵（北至嘉義大林站、南至台南中洲站，並涵蓋沙崙支線)，提供市民朋友更多元運具組合選擇。

公運處處長劉佳峰表示，嘉嘉南地區三個票種都在MeNGo平台上架，為讓市民輕鬆快速購買，分別在新營火車站及嘉義火車站設置短期實體服務據點，提供一站式服務，至明年一月五日止，週間中午起至下午六時，提供專人服務。