嘉嘉南TPASS 推999吃到飽

針對南嘉之間通勤族需求，台南市9月10日推出「南嘉799元無限搭」公共運輸方案，3個月內賣出6000多張票，超乎預期。台南、嘉義3縣市長26日齊聚民治市政中心共推999元TPASS方案，一票可搭遍高鐵除外的3縣市的公共運輸工具，提供3地通勤族「吃到飽」選擇。

台南市交通局統計，台南市每月搭火車前往嘉義縣、市民眾約有16萬人次，9月推出799元吃到飽專案，憑券除了可無限使用台南市共享單車、公車外，還可免費搭乘台南到嘉義縣、市火車（不含嘉義縣市的公共運輸工具），3個月累計賣出6200多張票。

除了台南市單方面推出799元TPASS專案外，嘉義縣市也推出自家的從嘉義到台南的799元TPASS專案（不包含台南市公共運輸工具）。

台南市長黃偉哲、嘉義市長黃敏惠與嘉義縣長翁章梁3人26日在民治市政中心聯合宣傳進階版的999元TPASS，即日起民眾憑票可無限搭乘台南與嘉義3縣市台鐵加上公運工具（不含高鐵），正式圈起「嘉嘉南生活圈」。

黃偉哲表示，台南市目前發行6種不同運具組合的TPASS定期票方案，是全國選擇最多元的城市；翁章梁表示，退休的長輩也可藉此享受便利性，暢遊3縣市景點；黃敏惠指出，台南市TPASS政策走在前面並不斷整合，對通勤族、學生與觀光遊客都帶來更大福音。

「嘉嘉南999無限搭定期票方案」包含大台南公車、嘉義縣市區公車、嘉義縣幸福巴士與幸福小黃、嘉義縣公路客運、嘉義市區公車、嘉嘉南公共自行車及台鐵（北至嘉義大林站、南至台南中洲站，並涵蓋沙崙支線）。