嘉城市博覽會 重現木都風華 投６場館 入選百大文化基地

嘉義市城市博覽會在中部7縣市長祝福下盛大開幕！（記者湯朝村/攝)

記者湯朝村、劉晴文∕綜合報導

「三二０＋一嘉義市城市博覽會」十二日開慕，市長黃敏惠等中部七縣市首長出席，以象徵城市靈魂的八座經典木造建築模型，共同啟動這場為期三週的城市盛典。黃敏惠強調，「三二０＋一」不僅是時間的跨越，更是嘉市承先啟後、與世代共融的宣示。

嘉市建城邁入第三百二十一年。黃敏惠表示，開慕不剪綵、不揭牌，以「致敬木都」為核心。啟動儀式上、黃敏惠與來賓手持嘉市代表性木構建築模，包括花磚博物館、餐館、醫院、咖啡廳及真義文學館等依序放上啟動台，象徵從常民生活、文化記憶到保存活化，見證市府與民間合作推動木都計畫的蓬勃力量，讓城市老屋活出新生命。

市府表示，系列活動之「嘉義大舞台」晚間登場。從開幕大秀開始，連續三週由表演藝術、流行音樂、管樂節、舞台劇及跨界派對接力上演。

另外，文化部舉辦的第一屆百大文化基地徵選，南投縣有六處場館入選，縣府首度串聯入選場域，推出「南投濁水沃土─沿溪而下的文化旅程」，包含主題特展、文化體驗活動及深度小旅行等十二日啟動，邀請民眾一起探索南投文化珍珠，聆聽地方故事，感受茶、陶、紙、藝術與生態等多層次的文化能量。