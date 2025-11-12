嘉基入選《康健》2025特色醫院
(記者廖建智嘉義報導)
嘉義基督教醫院於《康健雜誌》最新公布「2025特色醫院」評選結果中，自全台四百餘家醫療院所中脫穎而出，依據八大常見疾病照護成果及公開數據，在「人工關節手術」、「腦中風」、「心肌梗塞」、「糖尿病」、「腎臟病」及「肺阻塞」六大疾病照護領域表現優異，獲選為特色醫院，成為中南部地區兼具急重症及長期慢性病照護能力的代表性醫院。
深夜急診室中，一場與時間的競速是醫療能量的最好證明。日前，一位80歲阿婆因急性心衰竭被緊急送至嘉基急診，抵達時血壓僅70、血氧降至90，呼吸困難且下肢嚴重水腫，急診團隊立即啟動院內「心肌梗塞與急性重症應變流程」，心臟內科與心臟外科同步會診，透過心臟超音波及檢驗結果，確診為「急性二尖瓣腱索斷裂」，心臟外科醫師以聽診即辨識異常心音，當機立斷啟動緊急手術，搶回病人生機。手術後，阿婆順利脫離危險，現已平穩恢復中。這樣的搶救速度與團隊默契，正反映了嘉基在心肌梗塞與急性心臟疾病照護上的整合能力，力保「黃金救援時間」。
除了急性醫療，嘉基在人工關節手術領域同樣深耕多年。骨科團隊早於民國100年成立關節重建次專科，累計完成數千例人工膝與髖關節置換手術，並多次通過「關節置換醫療照護品質認證」，為雲嘉地區首家取得此殊榮的醫院。醫療團隊以微創技術、復健整合照護為核心，降低術後疼痛、提升活動功能，縮短住院時間，幫助許多長期疼痛、行動受限的患者安全回歸生活。正如一位72歲膝關節退化患者所分享：「走路不再痛了，又可以去市場買菜、去遊覽。」
在糖尿病與腎臟病等慢性病照護方面，醫院持續推動跨科整合與病友自我管理教育，並建立衛教、飲食指導、用藥與心理支持的多層照護模式，強調病人自我管理能力的建立，降低併發症發生與疾病惡化風險。而對於肺阻塞患者，則透過肺功能檢測、戒菸衛教、藥物治療及肺復原運動訓練等連續性介入，協助提升日常生活品質，減少反覆住院。並運用科技工具與個人化照護策略，發展更具溫度、精準與永續的健康照護模式。
