嘉基八福長照學苑 動土

戴德森醫療財團法人將在嘉義縣民雄鄉興建「八福長照學苑」，二十三日上午舉行動土感恩禮拜，在地方長官、社福團體、長照夥伴與社區民眾的共同見證下，象徵全台首座以「挪亞方舟」意象打造的創新型長照園區正式啟航。

八福長照學苑以「方舟」為外觀意象，結合大尺度採光、與綠意庭園設計，象徵生命被守護、被承接。園區延伸法人長照理念，從「身心和療、多元守護、療癒方舟、價值重現、溫心科技、共好激勵、青銀共融、夢想啟航」八大創新服務出發，把長照從單純照顧進化成生活、學習、復能與夢想串連的場域。嘉義基督教醫院院長陳煒指出，興建八福長照學苑不只是蓋一棟建築物，而是為已到來的超高齡社會奠定希望的基礎。他強調，之所以命名為長照「學苑」，而非長照「中心」，是因為我們堅信，長照不應只是單純的被照顧，更應該致力於提升長者的生活功能、學習活動及社會參與，讓長者不只住的安心，更活得有尊嚴、有目標。

縣長翁章梁表示，八福長照學苑與嘉基醫院系統的結合，為長者提供了更多的安心感。融合宗教信仰的元素對長者的價值重建與心理依賴也具有深遠的意義。他特別感謝戴德森集團在過去對居家照護的無私付出。