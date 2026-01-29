嘉基國際醫療援助蒙古青年 跨越千里終結十年疼痛奔向未來
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】30歲的蒙古青年Ermuun熱愛足球、籃球與蒙古傳統摔角，19歲那年莫名反覆發作的劇烈頭痛，在醫療資源相對有限的蒙古，迫使他長期仰賴止痛藥物，長期用藥也逐漸為他的健康埋下隱憂。
數年後，Ermuun雙側髖關節開始出現劇烈疼痛，行走時常感到卡住，甚至無法久站。經檢查確診為「雙側股骨頭缺血性壞死」，疑與長期服用不明藥物有關。正值人生起步階段，卻被告知未來不能跑、不能跳，只能與疼痛共存；面對高昂的手術費用與有限的醫療技術，當地醫師甚至建議他「等到50歲以後再考慮手術」，重創他對未來的盼望。
▲嘉基國際長骨科陳俊和醫師說，能參與這樣結合醫療與愛的行動，是醫師生涯中很難能可貴的經驗和回憶。（圖：劉芳妃攝）
在一場跨國的短期醫療宣教行動帶來轉機，嘉義基督教醫院副院長周恬弘與台灣信義會服務團隊在去年6月前往蒙古進行醫療關懷與訪查，Ermuun因參與此次台灣服務團隊的接待與交通任務，使得周副院長有機會了解他的病況與需要，意外連結這段國際醫療援助，也為自己迎來改變命運的契機。
周恬弘副院長返台後，徵詢嘉基國際長、骨科陳俊和醫師的意見，了解到這是一個極為罕見的年輕型雙側髖關節損壞的案例，隨後在進行跨國視訊專業評估，確認 Ermuun 髖關節病況已嚴重損壞且影響生活功能，醫療團隊決定向院方提出國際醫療援助計畫，邀請他來台接受進一步治療。對Ermuun而言，這不僅是一趟跨越千里的旅程，更是充滿未知卻充滿希望的醫療行動。
▲嘉基骨科蔡廷謙醫師說明，造成骨頭缺血性壞死情況和醫療過程。（圖：劉芳妃攝）
來到台灣後，Ermuun在嘉基接受完整檢查並與醫療團隊討論後，決定進行可減少肌肉破壞、降低術後疼痛，並加速復原的雙側「正前開髖關節置換手術」。並與骨科蔡廷謙醫師聯手為Ermuun執行「正前開髖關節置換手術」，考量的就是讓Ermuun更能兼顧行動功能與長期使用需求。
本月12日進行手術，第二天Ermuun即感受到「沒有疼痛的身體」，那種久違的輕鬆，讓他在病房裡緩緩踏出每一步，臉上重新出現笑容，如今，他能輕鬆行走也長高了2公分，幾天後即準備返家。回顧這段歷程，他感性地說，神可以用痛楚磨練我，也可以奇妙地在我幾乎無法承受的時候，把它拿走，十年的痛，在那一天結束了。這句話，道盡一位年輕人從絕望到重生的心路歷程。
嘉基於在Ermuun即將返回蒙古前夕，舉辦「國際醫療援助記者會」分享與祝福這段跨越國界的醫療援助，特別提到在治療資源整合過程中，獲得國內骨材研發首屈一指的聯合骨科器材有限公司的熱情支持，部分贊助目前材質最精良的人工髖關節兩組，共同促成這次跨國醫療援助得以順利完成。副院長周恬弘表示，這次在嘉基人道與海外關懷基金和聯合骨材公司的支持下，大幅減輕病人的醫療負擔，並取得材質最好且耐久的人工髖關節供病人未來幾十年可長期使用；醫療團隊的用心也讓國際醫療援助能以更完善、安全的方式落實，展現醫療專業與社會責任攜手同行的力量。
陳俊和醫師表示，手術成功固然重要，但更令人感動的，是看見病人在沒有疼痛的狀態下重新站立，讓他重新找回對未來的信心。能參與這樣結合醫療與愛的行動，是醫師生涯中很難能可貴的經驗和回憶。
