嘉基守護民眾安心過好年 結合衛教送春聯

▲嘉基陳煒院長與黃寶賢老師以春聯祝福大家馬躍安康。（圖：劉芳妃攝）

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】迎接農曆新年，嘉義基督教醫院除營造溫暖喜氣的年節氛圍，也結合藝術揮毫、健康衛教與互動贈春聯活動，今(10)日 舉辦「馬躍安康 嘉基守護 新春衛教送春聯」記者會，邀請民眾走進醫院，在濃濃年味中，為新的一年祈福納安、健康啟程。

活動邀請知名美術作家黃寶賢老師現場揮毫贈送春聯，以筆墨傳遞祝福與文化溫度。黃寶賢老師目前擔任嘉義市美術協會理事長、嘉義女中美術老師，長年投入藝術創作與推廣，其作品風格溫潤深厚，深受民眾喜愛。嘉基也同步預告，黃寶賢老師將於今年四月在嘉基珍珠藝廊舉辦個展，屆時將展出多件精彩作品，邀請民眾走進醫院，也能親近藝術、感受療癒力量。

▲嘉基陳煒院長與黃寶賢老師一同揮毫送春聯。（圖：劉芳妃攝）

除了藝術饗宴，嘉基也貼心守護民眾的健康安全。活動中也由感染科主任洪冬哲醫師進行「過年健康安全指南」衛教分享，提醒民眾在年節團聚、返鄉出遊與飲食應酬頻繁之際，如何落實感染預防、飲食安全與日常保健，讓大家在歡樂過年之餘，也能遠離疾病風險，安心過好年。

洪冬哲醫師指出，農曆年節期間人流南來北往，是類流感與新冠病毒好發的高峰期，民眾應提高警覺；同時，過年常見飲食過量、油膩、飲酒過多或食用生冷食物，也容易引發病毒性或細菌性腸胃炎。若出現身體不適，建議在家多休息、採清淡飲食並補充水分；一旦發生高燒不退、嚴重腹瀉、持續嘔吐或意識模糊等症狀，應立即就醫接受檢查與治療。

▲洪冬哲醫師提醒春節期間，注意個人衛生，安全過好年。（圖：劉芳妃攝）

洪主任提醒，除按時接種疫苗、必要時配戴口罩、勤洗手、避免暴飲暴食、不食用隔餐食物、少吃生食、保持充足睡眠，並落實良好個人衛生習慣，都是年節期間遠離疾病、守護健康的重要關鍵。

在衛教講座後進行有獎徵答活動，透過輕鬆互動的方式，加深民眾對健康知識的理解，讓學習變得更有趣；「馬躍安康 嘉基守護」新春衛教與送春聯活動，期待讓參與的民眾，都能帶回一幅獨一無二的春聯，也帶回滿滿的健康與平安祝福。

▲嘉基感染科團隊提醒，遵守春節健康安全指南過好年。（圖：劉芳妃攝）

院長陳煒也與黃寶賢老師一同揮毫和大家一同迎春納福。陳院長表示，醫院不只是治療疾病的地方，更希望成為社區的健康夥伴，透過藝術、文化與衛教活動，拉近與民眾的距離，讓醫療多一分溫度，也讓健康成為日常的一部分。活動在墨香、歡樂聲與祝福聲中，來迎接嶄新的一年，讓健康與喜樂，從嘉基出發。