嘉基引進6D導航弧形刀 放射治療更快更準更安全
癌症治療邁向高精準時代，嘉義基督教醫院今年斥資億元引進最新一代高階放射治療設備—6D導航弧形刀日前正式啟用，此設備整合六軸定位治療床、智慧型治療計畫系統與新一代高速多葉準直儀等先進技術，讓放射治療更快、更準、更安全，為癌友帶來更舒適的治療體驗。
嘉基放射腫瘤科主任張志嘉醫師表示，6D導航弧形刀能在眾多放射治療設備中脫穎而出，關鍵在於其具備「定位更精準、照射更細緻、規劃更智慧」三大優勢。在定位精準度上，系統結合高解析度影像導航與6D定位治療床，可即時偵測病人姿勢的細微變化，在照射細緻度方面，6D導航弧形刀採用新一代Agility多葉準直儀，這項設計讓射束更貼合不規則腫瘤輪廓，能以弧形路徑進行高精度照射，同時有效保護周邊正常組織，提升治療準確度，系統搭載最新Monaco治療計畫系統，支援強度調控放療、弧形放療、立體定位放療等多種技術，並整合Intelli Beam自動射束優化功能，可依腫瘤位置與形態，快速計算出最適合的射束入射角度與劑量分布。
張醫師指出，導航弧形刀的臨床應用範圍極廣，幾乎適用於大多數癌症，以及轉移性病灶等。院長陳煒表示，嘉基從設備導入、流程設計到團隊培訓，持續投入軟硬體升級，致力以「更快、更準、更安全」的放射治療守護在地癌友。
