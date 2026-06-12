嘉基攜手新埤國小辦生命故事繪本展 記錄23名國小生訪談日照機構長者

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲嘉基劉中賢副院長與新埤國小陳怡君校長，在揭幕儀式上共同翻閱《愛在家鄉：尋找生命故事的星光》繪本。

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】為促進青銀共融、鼓勵學子認識家鄉，嘉義縣新埤國小與嘉義基督教醫院今（12）日舉辦「老幼生命星光故事展」開幕式，展出由新埤國小23位畢業生與嘉基太保日照機構合作，訪談長者生命故事所創作的《愛在家鄉：尋找生命故事的星光》繪本，並於即日起在嘉基Ｄ棟陽光圈藝廊展出至7月12日，不僅串起學校、醫院與社區之間的溫暖連結，更成為孩子們畢業前夕最珍貴的生命教育禮物。

新埤國小陳怡君校長表示，本次活動是六年級校訂課程「走讀嘉鄉特色課程：家鄉的社福知多少」的成果發表，課程導入RICE教學法（Redefine重新定義、Integrate整合、Coordinate協調、Enable賦權），引導學生從認識在地社福機構開始，透過實地訪談與陪伴，從陌生到熟悉，將阿公阿媽的「講古」轉化成別具意義的繪本。開幕式中，學生也向在場長者行感恩禮，為這段忘年之交留下美好印記。

廣告 廣告

（另開新視窗）

▲學生解說透過實地訪談與陪伴，從陌生到熟悉，將阿公阿媽的「講古」轉化成別具意義的繪本。

活動當天另安排「小小醫護營」及院史館參訪，由學童參與基礎救護體驗與醫院職場導覽，並認識嘉基創院院長戴德森醫師早年投入偏鄉醫療的歷程。嘉基劉中賢副院長表示，藉由實地體驗與歷史介紹，能讓學生理解醫療工作除了專業技術，更包含對社區與生命的服務精神，也展現嘉基長期關懷社會的實踐成果。

為肯定學童於課程中逐步成長的陪伴與關懷能力，開幕式中特別舉辦「高齡友善天使授證儀式」，鼓勵高齡友善觀念向下扎根。此外，財團法人戴德森教育事務基金會也於現場介紹獎助學金資源，期盼學子未來能投入醫療與長照領域，持續為在地培育人才。（圖：劉芳妃翻攝）