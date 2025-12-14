嘉基攜手金龍冠舉辦公益音樂會 為民雄八福長照學苑募款
（記者黃信峯／嘉義報導）聖誕節前夕，金龍冠食品(股)公司與戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院共同主辦，嘉義市民管絃樂團暨合唱團協辦的「愛 ‧ 希望 ‧ 與相遇」公益音樂會，今（14）日下午於嘉基路加堂國際會議廳登場。來自臺中與嘉義縣市各界的音樂團隊以演奏與歌聲傳遞愛與祝福，共同為「八福長照學苑」籌建計畫獻上支持，嘉義縣衛生局長趙紋華出席響應，金龍冠食品公司董事長蕭堯焜、財務長鄭淑貞、嘉基院長陳煒及貴賓參加，也吸引約5百位民眾參與，此公益音樂會獲得多家企業與民眾支持捐款，會中由金龍冠代表遞上各界響應的160萬捐款支票，場面溫馨動人。
圖/嘉基與金龍冠公益音樂會「愛 ‧ 希望 ‧ 與相遇」在《快樂的向前走》悠揚音樂中揭開序幕。記者黃信峯翻攝
蕭堯焜董事長指出，本次音樂會旨在支持戴德森醫療財團法人推動長照服務升級，打造八福長照學苑，為長輩提供更完善、安心且整合性的照護空間，這是一個永續照顧的願景。藉著音樂傳誦著愛的力量，而在場的每一位都是行善的點燈人，共同為高齡社會帶來更多的光與希望。也提到此公益理念在公司發起後，也獲得其他企業與社會團體的大力支持，包含嘉市嘉全果菜生產合作社、泓盛工程、信益冷凍、超進營造、嘉義東北扶輪社、展欣環保、豪渼冷凍空調工程等及各界民眾共襄盛舉，合計捐款超過160萬元，展現地方企業一起守護長輩的滿滿愛心。
圖/企業響應捐出過160萬元由金龍冠食品董事長蕭堯焜(右2)代表捐贈助興建八福長照學苑、嘉基陳煒院長(右1)代為接受。記者黃信峯翻攝
這次的演出團體，從幼兒園、小學到成人專業團隊，包含嘉義市民管絃樂團暨合唱團、嘉義市私立慈光幼兒園、嘉大附小弦樂團、大崙國小弦樂團、臺中市忠孝國小弦樂團、卡儂音樂藝術文教、三味曲走唱團、輔仁中學弦樂社等。各年齡層以最真摯的演出，串起真誠的跨世代祝福。
趙紋華局長表示，高齡照護是嘉義縣政府與社會各界共同面臨的重要課題，感謝醫院長期投入在地長照服務，也感謝企業與團體的熱心支持，讓社會力量得以匯聚，一同為長輩打造更好的未來。
圖/金龍冠食品公司董事長蕭堯焜(右2)、財務長鄭淑貞(右1)、嘉基院長陳煒(左1)合影。記者黃信峯翻攝
音樂會總指揮紀鎧齡博士說，孩童與青年學生的演奏為音樂會增添純真與希望的色彩；而市民管絃樂團與合唱團的壯闊音聲，也在會廳中迴盪著深深的感動。這場充滿情感與力量的音樂會，既是聖誕節前的祝福，也是為長輩備上的一份愛心禮物。
圖/音樂會總指揮紀鎧齡博士。記者黃信峯翻攝
嘉義基督教醫院院長陳煒表示，在八福長照學苑即將動土之際，能聚集這麼多團體與民眾用音樂相挺，讓我們真正感受到社會的愛在流動，每一份捐款、每一次演奏，都是為長輩築夢的種子。本次公益音樂會採票券認捐的方式進行，活動前即獲得踴躍響應，不少民眾也選擇純捐款支持。醫院表示，未來將持續推動八福長照學苑的募款與建置，期望在社會大眾的陪伴下，讓更多長輩得到有尊嚴、有溫度的照顧。
其他人也在看
王義川憂年金破產 他嗆：關台灣國X事
[NOWnews今日新聞]立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案與《公立學校教職員退撫條例》修正案，退休公務員與退休教師，回溯自2024年起退休年金所得替代率不再調降。民進黨立委王義川怒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 465
影/見不到最後一面！單親家庭少女殞命火場「爸爸是夜班保全」
新北市新莊區今（14日）凌晨發生16歲少女家中發生火災，逃不出去慘死在客廳的悲劇，據了解她是單親家庭跟爸爸相依為命，出事的時候當保全的爸爸正在值夜班，見不到女兒最後一面相當悲慟。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 10
藍白「反年改」7000億全民買單！律師怒：寧可給現職公務員加薪
停砍公務員退休金法案，12日在藍白的推動下通過，立法院會三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等條文，引發不少民怨。尤其退休金所得替代率重新回到2023年（112年）的計算標準，恐讓退撫基金提早破產，等於全國人民每人要負擔3萬元填補7千億缺口，律師林智群就發文怒轟，「我寧可給現職公務員加薪」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 130
最新／騎士自撞跌落山谷！消防人員往下一看竟見......
即時中心／温芸萱報導今（13）日下午2點多，屏東縣消防局接獲通報，霧台鄉霧台二橋一名騎士因不明原因自撞跌落橋旁山谷。警消獲報後立即趕赴現場，發現一輛機車橫倒在路面，隨後往下方溪谷一看，只見有民眾受困谷底。由於地勢陡峭、救援困難，消防人員已架設繩索並展開搶救行動，詳細傷勢及事故原因仍待進一步釐清。今天下午2點多，屏東縣消防局接獲通報，霧台鄉霧台二橋疑似發生機車自撞事故，有騎士不慎跌落橋下山谷。警消抵達後，發現一輛機車橫倒在橋面，現場未見騎士蹤影，隨即往橋下溪谷查看，發現有一名民眾受困於下方。由於地勢陡峭、落差大，救援難度相當高，消防人員立即架設繩索展開搶救行動。目前警消持續評估受困者狀況並進行救援，事故發生原因及騎士身分仍待進一步釐清。機車橫倒在路面。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：最新／霧台鄉自摔車禍消防人員趕往 驚見女騎士摔飛下方溪谷20公尺處 更多民視新聞報導周軒抓助理工會聲明有詭！網友酸：跟「講不聽」的阿公同等級高雄男警遭控偷拍報案人「合成裸女」！超慘下場曝光綠白要合作？傳以「換掉柯建銘」當條件 吳思瑤、黃國昌都回應了民視影音 ・ 1 天前 ・ 8
騙我媽400萬！計誘詐團 女趴引擎蓋攔車遭甩飛二度輾
台中市 / 綜合報導 今年9月台中一名婦人，被詐騙集團騙了400多萬元，家人為了幫她抓詐團，設局騙出車手，沒想到車手識破他們的計畫，開車逃逸！婦人女兒為了攔車，不顧危險趴在引擎蓋上想抓人，最後被甩下車子，遭二度輾壓失去意識，幸好沒有生命危險，全案檢方偵查終結，依殺人未遂罪，起訴這名車手。 民眾開車到路口等紅燈這時一輛左轉轎車彎進來仔細看轎車引擎蓋上竟然趴著一名女子另一段畫面也拍下女子緊緊抓住引擎蓋銀色轎車一度減速但又往前開令人捏把冷汗，目擊民眾說：「警車停在這邊，人在那邊抓人，有聽到女的和男的在吵架的聲音。」今年9月台中太平區邱姓婦人被詐騙集團騙走400多萬7名家人用40萬誘騙車手想私下教訓結果被車手識破開車逃逸婦人女兒騎車發現追不上乾脆整個人趴上轎車引擎蓋但車手並沒有停車而是繼續開了1點多公里最後女兒被甩落還被車子二度輾壓失去意識。目擊民眾說：「我是看到汽車停在那邊，然後，有一個人坐在旁邊。」警方獲報逮捕吳姓車手，他說以為是警察抓人，看到婦人女兒趴在引擎蓋，因為害怕才開車逃離，不過檢方認為，吳姓車手為了擺脫圍捕，反覆急速行駛、急剎、逆向、甩動車頭，不顧婦人女兒被甩落，還貿然移動車輛再次輾壓，有殺人不確定之故意，依殺人未遂罪起訴，另外涉嫌詐欺部分，具體求刑2年6月以上刑期。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 88
停砍公教年金還有變數？李來希曝綠盤算「如何再砍」：想翻盤就魚死網破
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，如今迎來重大變局！在在國民黨團及民眾黨團皆主張停砍年金下，立法院會昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，公教人員所得替代率將維持在2023年的水準。對此，長期關注此案，被視為軍公教反年改大將的全國公務人員協會前理事長李來希隔日在臉書表示，年改大戰總算告一段落了，但昨日......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 36
溪埔寮北極殿辦平安宴遇"廟會蟑螂" 狂打包遭包圍驅趕
南部中心／綜合報導又出現廟會蟑螂！台南市西港區溪埔寮北極殿14日舉辦平安宴，卻被民眾發現，有一桌被廟會蟑螂佔據，不但沒付錢就來吃，還狂打包飲料，廟方前來驅趕，差點引發衝突，最後是讓他們吃平安宴，但是飲料不能打包。台南市西港區溪埔寮北極殿14日舉辦平安宴，卻被民眾發現，有一桌被廟會蟑螂佔據，不但沒付錢就來吃，還狂打包飲料。（圖／民視新聞）民眾拍下，穿著黑色背心的廟方人員包圍著其中一桌的民眾，因為他們不請自來，廟方年輕男子情緒激動，被女工作人員攔下，才沒爆發衝突。地點就在台南西港區溪埔寮北極殿，13日晚間舉辦平安宴，每一桌都是信徒付的錢，卻有廟會蟑螂喇喇的一屁股坐下，不但白吃白喝，還拿出袋子狂打包飲料，信徒覺得太誇張，趕緊通知廟方人員。最後廟方開一桌讓他們吃，但飲料不准拿。目擊民眾表示，「他是還帶袋子，帶袋子打包帶回去，所以後來才制止他說這樣不行，因為我們已經讓你吃了，不能再帶飲料回去。」台南是眾神之都，幾乎每天都有廟會活動，這些廟會蟑螂多半都是遊民，穿梭在每場平安宴上。（圖／民視資料）台南是眾神之都，幾乎每天都有廟會活動，這些廟會蟑螂多半都是遊民，穿梭在每場平安宴上，廟方以和為貴，神明慈悲為懷，多半都會讓他們吃。廟方人員無奈的說，「我們也不認識，10個幾個 ，坐得圓圓圓，讓你吃沒關係，但飲料都是信徒每個人都有出錢，我們就不能這樣，又吃又拿就比較沒意思了，這個壞習慣不能養成。」其他廟宇人員：「我們會找位讓他們吃，我們不會說有繳錢沒得吃這樣，他們沒在繳啦，他們已經十幾年都沒在繳錢，所以我們每一年都會，用20、30桌在旁邊應付他們。」每年不斷上演的場景，廟方無奈，也只能請這些街友手下留情，吃飯就好，別再把飲料打包。原文出處：「廟會蟑螂」混入平安宴 狂打包飲料 遭廟方圍桌驅趕險爆衝突 更多民視新聞報導嘉義宮廟放煙火 火花引燃牌樓幸即時撲滅台南人行道綠化帶驚見"開心農場" 民眾笑翻曾文水庫馬拉松起跑 黃偉哲鳴笛力挺3,650名跑者民視影音 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
西門町驚見「竊盜集團」？！ 五人包圍一人扒走皮夾
社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導繼新北九份老街出現竊盜集團，現在連台北西門町也有了嗎？有民眾日前在西門町看青山宮藝閣表演，期間被五名頭戴鴨舌帽的男子團團包圍，雖然當下不覺有異，但民眾回到家後，發現皮夾不見了！回頭查看自己拍攝的畫面，才驚覺包圍他的五人涉有重嫌！現在警方受理報案，要追查這五人的下落。萬華青山宮遶境，現場人山人海，有民眾在西門町觀看藝閣時，高舉攝影器材，意外捕捉到這詭異一幕。只見藝閣上的人，開始丟物品給下面的民眾，此時男子身旁，開始聚集一群戴著鴨舌帽、口罩的男子。1、2、3、4、5，不到幾秒鐘的時間，男子馬上被五人團團包圍，明明現場沒有擠到那麼誇張，這五人瘋狂往男子身上貼，這名男子回家後發現皮夾被扒走了。西門町驚見「竊盜集團」？！ 五人包圍一人扒走皮夾。（圖／民視新聞）事發在台北西門町，10號晚上七點多，男子發文提醒大家要注意，說自己疑似碰上竊盜集團，五個頭戴鴨舌帽的男子，將他團團包圍！過沒多久就鳥獸散，男子事後發現皮夾不見了，懷疑就是當時，不斷靠近他身邊的這五人所為，但畫面沒拍到明顯的偷竊行為，因此暫時不提告。有網友依照畫面分析，說這五人靠近被害人時，其中三人有刻意用肢體碰觸被害人，讓被害人有感、轉移焦點，當身體三個部位，同時明顯感覺到被觸碰時，根本察覺不了其他微小異狀。西門町驚見「竊盜集團」？！ 五人包圍一人扒走皮夾。（圖／民視新聞）西門町派出所副所長許福和：「因五人行跡可疑，警方將持續調閱追查五人行蹤，釐清身分。」萬一真的又是竊盜集團，現蹤人來人往的西門町，恐怕又會引起觀光客恐慌。原文出處：西門町驚見「竊盜集團」？！ 五人包圍一人扒走皮夾 更多民視新聞報導南投禪寺師兄「下藥迷昏師弟」逞慾8次還錄影！色魔師兄竟是高材生桃機第二航廈驚傳竊案！33歲美籍男超商偷泡麵、餅乾 下場曝光禪寺爆師兄侵犯師弟！昔學生集體失聯「黃安妹也捲入」黑歷史全起底民視影音 ・ 9 小時前 ・ 1
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 3 小時前 ・ 5
東勢歡樂耶誕城賞燈+「賞雪」 豐原廟東生活節週六日嗨玩
耶誕節將至，「2025共下愛東勢歡樂耶誕城」活動今天（13日）在客家文化園區登場，集結在地團體、街頭藝人，將台中山城東勢打造成充滿幸福氣氛的耶誕小鎮，客家文化園區耶誕樹入夜亮燈，成為山城耶誕賞燈首選。東勢客家文化園區廣場湧入人潮，遊逛市集，與耶誕樹及裝置藝術拍照，感受耶誕節慶氛圍。東勢區公所爭取經濟自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
嘆反年改三讀「全民付極其沉痛代價」 賴清德：會研議一切可能作為
政府推動軍公教年金改革已超過7年，期間引發不少退休軍公教人士不滿，在藍白合作下，立法院今（12）日下午三讀通過修法，確定退休公教人員所得替代率回溯至2023年。總統賴清德今日傍晚在臉書以「年改絕對不能、也不該走回頭路」為題發文表示，2013年，馬英九前總統曾說，年金制度是即將掉落斷崖的火車；他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統。2016年，蔡英文前總統......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 14
最浪漫光影盛宴！ 沙鹿嘉年華開幕首日湧入2萬人次
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】2025沙鹿嘉年華以光影藝術、水舞與節慶童話為主題，規劃16座特色燈區，打互傳媒 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
加盟主涉虐打柯基 茶聚出手嚴懲！店家招牌下週要拆了
近日柯基虐狗案引發網路關注，飼主痛打狗狗，還錄影PO網嗆送養，事後他的身分被網友起底，是手搖飲「茶聚」加盟店負責人。眾多網友紛紛湧進茶聚官方社群留言，公司也啟動處置程序，先前已與該加盟主解除合作關係，今（13）日再公告，已安排涉事加盟店外觀招牌、品牌識別相關照片拆卸作業，待行政申請程序跑完，拆除工程就會展開。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
新莊公寓惡火！16歲少女葬身火窟 消防大隊長：妹妹抱歉，我們盡力了
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導新北市新莊區建中街一棟公寓2樓，今（14）日凌晨傳出惡火，消防局派遣8分隊26車共61人前往救援，救出公寓內15名住戶，可惜...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
藍白強行通過反年改！王婉諭批「買票法案」︰犧牲整個國家和世代
[Newtalk新聞] 國民黨和民眾黨在人數優勢之下三讀通過了「反年金改革」的修法，引起社會輿論反彈。時代力量主席王婉諭直言：「國民黨的提案不是『停砍』而已，還將所得替代率一次調回2023年的水準。也就是說，這不只是停止年金改革，而是『大開倒車』。年改多年的成果，幾乎是一夕泡湯。這議事槌敲下去之後，代價可能是6970億元的財務黑洞，以及提早破產的退撫基金。年金『破產』的倒數計時器，在一瞬間又被調快了好幾年。」 王婉諭在臉書發文寫道：「國家當然要支持軍公教、警消、醫護這些提供公共服務的夥伴。而不同職業年金之間的高低，也有其歷史因素，我並不認同所有人都要領一樣多。但是，如果要停止年改，我第一個要問的就是：財源在哪？配套在哪？錢在哪？如果我們一邊要求政府普發現金、減稅利民，卻又同時終止年金改革，根本是不負責任的掏空國家財政。如果繼續這樣下去，等到基金見底、甚至連千萬勞工的勞保都面臨破產時，代價將會是現在的數百倍。」 王婉諭警告：「屆時，要面對這場災難的，不是此刻坐在立法院按下表決器的委員，卻是無辜的下一代。政治的核心始終在於分配。你怎麼分配錢，就決定了你形塑什麼樣的社會。2018年，年金改革新頭殼 ・ 1 天前 ・ 8
住左營騎車到屏東霧台! 八旬婦自撞噴飛30公尺橋下
南部中心／洪明生、陳姵妡、莊舒婷 屏東報導13日下午兩點多，屏東縣消防局接獲報案，在霧台鄉霧台二橋有騎士自撞，跌落30米山谷的意外，警消到場後就看到一台機車橫躺在路面，卻不見人影，往下方溪谷看時發現有一位八旬婦人，警消立即使用吊掛裝備，到溪谷下方展開救援。屏東霧台驚傳墜谷意外，警消獲報到場將傷者送醫。（圖／民視新聞）警消接獲通報，前往救人，卻只見一台藍色機車，橫躺在路中央，絲毫不見人影。不料往橋下查看，就看到一名婦人，一動也不動躺在溪谷邊，警消馬上搭設裝備，吊掛到溪谷下方救援。案發在屏東縣霧台二號橋，當時一名婦人騎車經過，疑似不熟路況，下坡時撞上橋墩，人就噴飛掉落約30米的溪谷，機車則倒在路中，路過民眾發現不對，急忙報警。目擊民眾vs.記者：「一個老媽媽吧，一個老媽媽，是不曉得什麼原因嗎？不知道，如果她不熟的話她是會直接撞過去。有發生過人掉下去嗎？這幾乎沒有，幾乎沒有，所以也不曉得什麼原因。對。」消防人員吊掛下溪谷，將婦人救起但她已經沒生命跡象。（圖／民視新聞）警方說，摔谷的是一名80多歲的陳姓婦人，救起時已經沒了呼吸心跳。屏東特搜大隊副大隊長鄭維勛：「有一名民眾騎乘機車，掉落台24縣霧台鄉二號橋橋邊，那消防局立即派遣霧台分隊，利用人員下降的方式將傷患救起。」八旬婦人家住左營，為何單獨騎車到屏東山區，又是如何發生自撞摔落谷底，警方還要進一步釐清。原文出處：住左營騎車到屏東霧台 八旬婦自撞噴飛30公尺橋下 更多民視新聞報導屏東9獵人殺台灣黑熊！機車3貼運屍惡搞「畫面超駭人」無罪理由曝到部落訪友竟成「迷幻之旅」5人誤食神祕植物 深山幻覺連夜待救暗夜馳援！屏東「舊好茶部落」集體食物中毒 消防局爬山救人民視影音 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
怒了！停砍年金「全民每人負債3萬」 網轟：再挺藍白早晚破產
反年改法案在藍白人數優勢下，於昨（12）日在立法院會三讀通過，引發不少民怨。尤其退休金所得替代率重新回到2023年的計算標準，恐讓退撫基金提早破產，等於全國人民每人要負擔3萬元填補7千億缺口，讓網友氣喊「可以睜眼說幹話就只有你們了」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 70
影/雲林重大交通噩耗！2人慘死「1人命危搶救中」
現場相當慘烈！今天（14日）清晨在雲林縣斗南鎮發生重大交通噩耗，3輛車撞成一團，其中小貨車的車頭整個撞爛消失，駕駛跟女乘客當場慘死，另有一輛車的駕駛命危搶救中，事發瞬間的監視器畫面也曝光。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
桃機第二航廈驚傳竊案！33歲美籍男超商偷泡麵、餅乾 下場曝光
即時中心／潘柏廷報導桃園國際機場身為台灣的重要國門，不少民眾及國外旅客皆在此匯集；豈料，機場第二航廈北側擴建區5樓昨（13）日卻發生一起超商偷竊案件，航空警察局保安大隊接獲民眾報案後立即派遣人力赴現場處理。經查原來是一名用觀光名義來台的33歲美國籍男子，其在台無親屬且居無定所，更身無分文，昨日在第二航廈徘徊時，竟在超商偷竊泡麵、餅乾等商品；經警詢後依其涉犯《刑法》竊盜罪，移請桃園地檢署偵辦。航空警察局今（14）日表示，其保安大隊於今年（2025）12月13日接獲民眾報案，稱第二航廈北側擴建區5樓有外籍男子涉嫌於超商竊取商品。即派遣線上警力前往現場處理。經查該名男子為33歲美國籍人士，於今年11月23日搭機來台，以觀光名義申請入境，在台無親屬且居無定所，身無分文；對方在12月13日於第二航廈遊蕩，並至航廈內超商行竊泡麵、餅乾等商品。員警到場後依法逮捕，並帶回偵辦，後續將依違反《刑法》竊盜罪移請桃園地檢署偵辦。對此，航空警察局呼籲，民眾如發現治安事件，應立即通報警方，以維護自身及公共安全，而航空警察局將持續加強轄區巡邏與安全維護作為，確保桃園國際機場治安穩定。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／桃機第二航廈驚傳竊案！33歲美籍男超商偷泡麵、餅乾 下場曝光 更多民視新聞報導六根不清淨？中台禪寺爆「禪修男8度性侵師弟」得逞 寺方回應證實了樂極生悲？才剛歡慶停砍公教年金三讀 李來希自曝騎車「倒地不起」急送醫警酒駕上路追撞前車 慘被記2大過免職民視影音 ・ 12 小時前 ・ 1
澳洲海灘爆槍擊12死！2槍手掃射、群眾奔逃
[NOWnews今日新聞]澳洲雪梨邦迪海灘（BondiBeach）14日發生槍擊事件！兩名槍手下車後在海灘附近開槍，現場爆出數十聲槍響，上百人急忙逃離，造成12人死亡、至少29人受傷，2名槍手其中1名...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 5