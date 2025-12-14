嘉基攜手金龍冠食品辦公益音樂會 為民雄八福長照學苑募款

記者黃音文／嘉義報導

耶誕節即將來臨，由金龍冠食品(股)公司與戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院共同主辦，嘉義市民管絃樂團暨合唱團協辦的「愛 ‧ 希望 ‧ 與相遇」公益音樂會，今（14）日下午於嘉基醫院路加堂國際會議廳登場。來自臺中與嘉義縣市各界的音樂團隊以演奏與歌聲傳遞愛與祝福，共同為「八福長照學苑」籌建計畫獻上支持，嘉義縣衛生局長趙紋華出席響應，金龍冠食品公司執行長蕭堯焜、財務長鄭淑貞、嘉基院長陳煒及貴賓參加，也吸引約五百位民眾參與，此公益音樂會獲得多家企業與民眾支持捐款，由金龍冠執行長蕭堯焜代表遞上各界響應的160萬捐款支票，場面溫馨動人。

廣告 廣告

蕭堯焜指出，本次音樂會旨在支持戴德森醫療財團法人推動長照服務升級，打造八福長照學苑，為長輩提供更完善、安心且整合性的照護空間，這是一個永續照顧的願景。藉著音樂傳誦著愛的力量，而在場的每一位都是行善的點燈人，共同為高齡社會帶來更多的光與希望。也提到此公益理念在公司發起後，也獲得其他企業與社會團體的大力支持，包含嘉市嘉全果菜生產合作社、泓盛工程、信益冷凍、超進營造、嘉義東北扶輪社、展欣環保、豪渼冷凍空調工程等及各界民眾共襄盛舉，合計捐款超過160萬元，展現地方企業一起守護長輩的滿滿愛心。

這次的演出團體，從幼兒園、小學到成人專業團隊，包含嘉義市民管絃樂團暨合唱團、嘉義市私立慈光幼兒園、嘉大附小弦樂團、大崙國小弦樂團、臺中市忠孝國小弦樂團、卡儂音樂藝術文教、三味曲走唱團、輔仁中學弦樂社等。各年齡層以最真摯的演出，串起真誠的跨世代祝福。

陳煒表示，在八福長照學苑即將動土之際，能聚集這麼多團體與民眾用音樂相挺，讓我們真正感受到社會的愛在流動，每一份捐款、每一次演奏，都是為長輩築夢的種子。本次公益音樂會採票券認捐的方式進行，活動前即獲得踴躍響應，不少民眾也選擇純捐款支持。未來將持續推動八福長照學苑的募款與建置，期望在社會大眾的陪伴下，讓更多長輩得到有尊嚴、有溫度的照顧。

嘉基與金龍冠公益音樂會「愛 ‧ 希望 ‧ 與相遇」在《快樂的向前走》悠揚音樂中揭開序幕。(圖/嘉基醫院提供)