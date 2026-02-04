嘉基榮獲第26屆NHQA國家醫療品質獎

(記者廖建智嘉義報導)

在醫療體系加速邁向數位轉型與智慧化的關鍵時刻，嘉義基督教醫院於第26屆NHQA國家醫療品質獎「智慧醫療類」競賽中，榮獲【智慧醫院全機構標章】最高肯定，並一舉囊括智慧服務組「綜合服務流程」、「藥事服務流程」兩項優良標章，以及「行政管理」、「住院（含加護病房）」、「手術服務」與「門診服務」流程四項標章，共獲六項殊榮。此一成果不僅展現嘉基橫跨全院、全面整合的智慧化實力，也凸顯智慧醫療已深度融入日常醫療服務，成為支持醫療品質與病人安全的重要基石。



嘉基院長陳煒表示，智慧醫院的核心精神，從來不是單純導入先進科技，而是回到「以人為本」的初衷，重新檢視每一項與病人、家屬及醫療人員息息相關的服務流程。嘉基透過系統整合與跨部門協作，讓科技成為輔助臨床決策、降低風險與提升效率的工具，協助醫護人員減輕行政負擔，將更多心力專注於病人照護本身。



本次獲獎的【智慧醫院全機構標章】，強調以智慧醫療改善病人服務與健康結果，嘉基在「綜合服務流程」與「藥事服務流程」兩大面向表現尤為突出獲優良標章認證，同時也全面通過行政管理、住院（含加護病房）、手術與門診服務流程之標章認證，展現智慧化應用已落實於醫院各層面。



陳院長指出，在「綜合服務流程」方面，嘉基的智慧應用橫跨環境管理、教學研究與社區健康三大領域。環境管理導入行動巡檢系統、門禁管理、清潔機器人，以及水電與機房即時監控與警示系統，並打造兼顧節能、安全與舒適的智慧手術大樓，實踐醫療品質與永續發展並進。教學研究則透過E-learning、E-portfolio及大數據分析支持教學與研究推動，結合3D列印、物聯網、AI研發與數據交換計畫，並發展擬真教學及VR／AR輔助訓練，累計創新研發成果已取得23件專利。於社區健康與長照服務方面，嘉基自出院準備階段即串聯病人後續照護資源，並整合多元長照體系，透過智慧平台積極推動高齡者健康管理，提供更連續、完善的照顧服務。





