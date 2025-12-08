嘉基榮獲2025年經濟部節能標竿銀獎
(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】嘉義基督教醫院在長年推動節能減碳的努力下，榮獲「2025年經濟部節能標竿-銀獎」殊榮，此次能從116家參賽單位中脫穎而出，不僅受到國家級肯定，更突顯嘉基在能源管理、建築規劃與綠色醫療上的深耕與創新，以務實的工程改善和前瞻的智慧科技導入為基礎，逐年擴大節能幅度，更在管理思維與文化上深深埋下節能的種子，積累成為今日全國醫療院所中的節能領航者之一。
院長陳煒表示，節能對醫院而言，從來不是單純的成本控制，而是一種「對病人、對城市、對土地負責」的永續行動做為。他指出，醫院每日24小時運作、空調與照明用電量極高，因此必須以高度自覺來面對能源消耗。經營團隊從十多年前開始規劃，不做短期補強，而是按部就班地落實進行系統性改善，很欣慰看到過往的每一分努力，如今都化成具體的節能數據，也化成社會對嘉基的信任。
自2008年起，嘉基陸續從最基礎的隨手關燈、關空調、關水龍頭、鍋爐廢熱回收、太陽能與熱泵整合、創新改善污物投送設備，逐步打造院區節能骨幹。隨著本院醫療需求與建物擴增，經營團隊於 2010 年之後提出「整體整合效益大於個別改善」的策略，將節能視為長期工程。當時負責推動設備改善工程的林宗茂主任說，把不同年代的大樓串連起來，將門診與保健大樓、手術大樓與 D 棟住院大樓進行冰水互援，這不是簡單的管線工程，而是把整個院區當成一個完整的系統來思考。
副院長陳明晃指出，如何節能又不降低醫療品質，是最具挑戰的課題，因此選擇汰換為磁浮離心式主機，利用無摩擦運轉降低能源損耗，可提升節電率達50%，每年減少超過67萬度電，減碳量也高達318公噸，他強調，這看似只是一套設備，但背後代表著嘉基願意投入資源，與國際同步營造環境永續的決心。
改善照明與建築外觀，更讓節能不再只是機房或機械設備的工作，而是全院共同參與的成果，以逐步推動全院更換LED燈具與感應式照明設備時，與加裝隔熱窗簾、隔熱膜等措施，降低因日照造成的冷房負擔等，藉再藉由向員工宣導節能意義，也讓大家更懂得惜用能源。同時，院區的廢熱循環利用也成為醫療機構少見的創新亮點，供應室滅菌鍋產生的廢熱不再被直接排放，而是重新用於鍋爐燃燒、病房熱水與馬桶沖洗使用，形成「廢熱回收再三利用」的循環模式。陳煒院長表示，節能不是只有電力，水資源同樣是成本與環境的重要議題。我們希望院區每一分被使用過的能源，都能再多走一哩路。
面對未來淨零趨勢，嘉基更已提前部署。2022 年完成 ISO14064-1 溫室氣體盤查後，持續擴大節能資料科學化管理，並正在規劃導入空調智慧調控系統，讓冰水主機能藉由人工智慧判讀後，自動維持在最佳運轉效能。陳煒院長強調，嘉基不只追求節能，更追求『智慧節能』，讓每一度電都被用在最需要的地方。2024 年能源節約25公噸油當量、節省電力約292千度、抑低二氧化碳約138公噸，節能成效亮眼。陳煒院長認為這些數字固然是成果，但更重要的是背後的團隊精神，只要是節能相關的工程，不管大或小，全院同仁都願意一起努力，這是嘉基最珍貴的文化。
展望未來，嘉基將持續以永續為目標，強化新建與既有大樓的綠建築規劃與改善，深化跨棟能源整合，並以2030與2050年為節能減碳的重要里程碑，逐步打造智慧化、低碳化的零碳醫療園區。陳煒院長強調節能不是潮流，而是醫療機構的責任，未來嘉基會持續以病人、城市與地球為中心，用更前瞻與務實的步伐走在永續發展道路上，落實節能減碳愛地球。
