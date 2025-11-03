嘉基深入阿里山推動骨鬆防治 守護偏鄉長者骨本健康 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】為響應世界骨鬆日，嘉義基督教醫院秉持「以社區為中心的健康照護」理念，於11月1日前進阿里山南山村，於新美日照中心舉辦「骨鬆健康闖關暨義診活動」，結合醫療專業與地方資源，讓偏鄉居民就近接受完整的骨質疏鬆篩檢與衛教服務，實踐醫療公平。

嘉基骨鬆中心主任姚樹鑫醫師指出，骨質疏鬆是一種無聲的疾病，常常在骨折發生後才被發現。透過社區篩檢與教育，希望民眾能在骨折前就了解骨骼健康的重要性，提早預防、避免遺憾。他也提醒，骨鬆不僅是老年人的問題，中年女性停經後骨質流失也非常快速，因此「篩檢」與「持續用藥」是防治的關鍵，此次篩檢活動篩出有骨質疏鬆狀況的民眾有2成多。

偏鄉地區的長者，常因交通不便、就醫距離遠，加上缺乏正確的骨鬆防治觀念，往往忽略骨質流失的警訊，直到發生骨折才驚覺病情嚴重。嘉基醫療團隊特別針對50歲以上高風險族群，提供現場骨密檢測與健康諮詢，協助早期發現潛在個案，讓長輩能及早治療、遠離跌倒與骨折風險，透過篩檢活動發現有骨質疏鬆狀況的民眾有2成多。

活動中，骨鬆照護團隊設置完整的篩檢流程，包括握力測試、Frax骨折風險評估、足跟骨質密度測量、DXA骨密檢查及X光檢查。現場醫師與個案管理師即時解說，協助民眾了解自身骨骼狀況與風險分級，並依據檢測結果提供個別化的衛教建議。今年活動特別加設門診，讓需要治療的民眾能當日看診用藥，完成一站式衛教、診斷及治療，免去長途奔波的困擾，真正落實「醫療送到家」的精神。

現場也特別安排多項「健康闖關」活動，讓長輩透過遊戲互動學習骨鬆防治知識，個案管理師進一步提供飲食、運動與用藥指導，讓衛教更生活化、更容易被接受。嘉義基督教醫院表示，骨鬆防治需要持續追蹤與醫病合作，透過醫療團隊的主動出擊與社區居民的積極參與，期盼能提升偏鄉長者對骨鬆的認識，共同守護骨本健康，讓「不再骨折」成為長輩幸福生活的新起點。

骨鬆中心副主任鄭雅綺醫師則分享，許多偏鄉長輩因交通不便、掛號不易而錯過治療時機，骨鬆團隊走入社區，就是希望把醫療送到家門口，讓長者不再因距離而錯過照護機會。她強調，偏鄉醫療服務不只是一次性的義診，更是長期關懷的開始。