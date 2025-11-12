嘉基獲選《康健》2025特色醫院 以真誠團隊守護中南部健康

嘉基獲《康健》2025特色醫院肯定。(圖／嘉基提供)

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】嘉義基督教醫院在《康健雜誌》最新公布的「2025特色醫院」評選中脫穎而出，自全台四百餘家醫療院所中，以在「人工關節手術」、「腦中風」、「心肌梗塞」、「糖尿病」、「腎臟病」及「肺阻塞」等六大疾病照護領域的優異表現，獲選為特色醫院，成為中南部兼具急重症與慢性病照護能力的代表性醫院。

深夜的急診室，是考驗醫療團隊默契與專業的戰場。日前，一名80歲阿婆因急性心衰竭送抵嘉基急診時，血壓僅70、血氧降至90，呼吸困難且下肢水腫。院方立即啟動「心肌梗塞與急性重症應變流程」，心臟內科與外科同步會診，經超音波檢查確診為「急性二尖瓣腱索斷裂」。心臟外科醫師憑聽診即辨識異常心音，果斷啟動緊急手術，成功搶救病患生命。院方指出，這樣的應變速度與團隊協作，展現嘉基在急重症照護上的整合能量，守護「黃金救援時間」。

治療有效、照顧到位、團隊真誠，嘉基榮登特色醫院榜單。(圖／嘉基提供)

除急性醫療外，嘉基在人工關節手術領域亦深耕多年。骨科團隊早於民國100年成立關節重建次專科，累計完成數千例人工膝與髖關節置換手術，並多次通過「關節置換醫療照護品質認證」，為雲嘉地區首家獲此殊榮的醫院。嘉基以微創技術與復健整合照護為核心，降低術後疼痛、縮短住院時間，幫助病人快速恢復生活功能。一名72歲術後病人開心地說：「走路不再痛了，還能去市場買菜、出門旅遊。」

在慢性病照護方面，嘉基推動跨科整合與病友教育，建立結合衛教、營養、藥物與心理支持的多層照護模式，協助糖尿病與腎臟病患者強化自我管理、預防併發症。對於肺阻塞患者，醫院則提供肺功能檢測、戒菸衛教、藥物治療及肺復原運動訓練，並導入科技工具與個人化照護策略，讓醫療更具溫度與精準度。

院長陳煒表示，嘉基入選《康健雜誌》「特色醫院」是一項重要肯定，也象徵團隊長期深耕地方、重視病人需求的成果。他強調，醫院的「特色」不在設備多寡，而在「治療有效、照顧到位、團隊真誠」，未來嘉基將持續與社區、政府及跨領域專業合作，深化「以病人為中心」的照護承諾，成為嘉義居民最堅實的健康依靠。