嘉基與成大團隊研究成果 登上國際心臟醫學頂尖期刊
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】在日常生活中，許多人因過敏、腸胃不適、排尿問題或壓力調適而服用藥物，其中不少屬於具有「抗膽鹼作用」的處方。這類藥物能改善不適，卻也可能因副作用造成負擔。嘉義基督教醫院與國立成功大學共同發表最新研究指出，短期內累積使用多種具抗膽鹼作用的藥物，會顯著提高院外心臟驟停（OHCA）風險。此研究成果刊登於國際心血管權威期刊《European Heart Journal》，是目前全球同領域規模最大的研究，再度展現臺灣在臨床藥物流行病學上的研究能量。
此研究由嘉基副院長、神經內科宋昇峯醫師，急診醫學部蔡銘仁醫師，臨床數據中心楊昕禕主任，以及成大賴嘉鎮教授共同合作，利用全民健康保險資料庫進行全國性分析。研究團隊蒐集2011年至2021年、共17萬3974名40歲以上的院外心臟驟停病人的資料，透過多重統計模型嚴謹比對病人在發生OHCA前30天內的抗膽鹼藥物使用量，並與其平日用藥量比較，證實短期累積效應比預期更具危險性。
▲研究顯示，短期內累積使用多種具抗膽鹼作用的藥物，會顯著提高院外心臟驟停（OHCA）風險。
結果顯示，若在一個月內累積的抗膽鹼負荷達1至2分，40至64歲族群的心臟驟停風險增加約1.5倍；超過3分，風險更提升至2倍以上。在65歲以上族群中，最高風險更可達2.2倍，呈現明顯的「劑量反應效應」─抗膽鹼負荷越高，心臟驟停風險越大。
蔡銘仁醫師與賴嘉鎮教授指出，具抗膽鹼作用的藥物種類相當廣泛，包括部分抗過敏藥、腸胃解痙藥、止暈止吐藥、安眠藥及膀胱治療藥等。特別是中老年族群因多重用藥而容易在不自覺中累積過量。兩位研究者提醒，藥物「多」不代表「好」，在短時間內累積的抗膽鹼負荷就可能對心臟造成致命衝擊。
宋昇峯副院長表示，此研究回應了臨床上長期存在的疑問，具抗膽鹼作用的藥物是否會在短期內引發急性心臟事件？以全國性資料庫進行分析，不僅提供明確證據，更是目前全球規模最大的研究之一，顯示臺灣在臨床數據分析及藥物安全研究上具備深厚能量。他強調，研究成果能協助醫療人員與民眾更清楚掌握用藥風險，也提醒臨床端應更謹慎評估抗膽鹼藥物的潛在副作用。
嘉義基督教醫院院長陳煒表示，這是台灣臨床研究的重要里程碑，也是用藥安全的重要證據。他指出，即便是常見藥物，只要累積到一定劑量，仍可能對心臟造成嚴重影響，因此民眾就醫時務必主動告知所有正在使用的藥物，讓醫療團隊能做出精準判斷。陳院長也肯定研究團隊的努力，使嘉基與臺灣的研究成果再次站上國際舞台。他強調，嘉基將持續精進用藥安全管理，並以科學為基礎，打造更安全、精準的醫療照護環境，守護民眾健康。（照片：記者劉芳妃翻攝）
