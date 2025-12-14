嘉基與金龍冠食品舉辦公益音樂會 為民雄八福長照學苑募款

▲ 「愛 ‧ 希望 ‧ 與相遇」公益音樂會在《快樂的向前走》悠揚音樂中揭開序幕。

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】在充滿愛的聖誕節前夕，由金龍冠食品股份有限公司與戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院共同主辦，嘉義市民管絃樂團暨合唱團協辦的「愛 ‧ 希望 ‧ 與相遇」公益音樂會，今（14）日下午於嘉義基督教醫院路加堂國際會議廳溫馨登場。來自台中與嘉義縣市各界的音樂團隊以演奏與歌聲傳遞愛與祝福，共同為位於嘉義縣民雄鄉的「八福長照學苑」籌建計畫獻上支持，公益音樂會獲得多家企業與民眾支持捐款，會中也特別安排由金龍冠代表遞上各界響應的160萬捐款支票，場面溫馨動人。

金龍冠食品董事長蕭堯焜指出，本次音樂會旨在支持戴德森醫療財團法人推動長照服務升級，打造八福長照學苑，為長輩提供更完善、安心且整合性的照護空間，這是一個永續照顧的願景。藉著音樂傳誦著愛的力量，而在場的每一位都是行善的點燈人，共同為高齡社會帶來更多的光與希望。也提到此公益理念在公司發起後，也獲得其他企業與社會團體的大力支持，包含保證責任嘉義市嘉全果菜生產合作社、泓盛工程有限公司、信益冷凍有限公司、超進營造有限公司、嘉義東北扶輪社、展欣環保工程股份有限公司、豪渼冷凍空調工程有限公司等單位與各界民眾共襄盛舉，合計捐款超過160萬元，展現地方企業一起守護長輩的滿滿愛心。

▲嘉基院長陳煒(左)頒發感謝狀感謝金龍冠食品股份有限公司董事長蕭堯焜（左2）等人。

這次的演出團體，從幼兒園、小學到成人專業團隊，包含嘉義市民管絃樂團暨合唱團、嘉義市私立慈光幼兒園、嘉大附小弦樂團、大崙國小弦樂團、臺中市忠孝國小弦樂團、卡儂音樂藝術文教、三味曲走唱團、輔仁中學弦樂社等。各年齡層以最真摯的演出，串起真誠的跨世代祝福。

嘉義縣社會處長趙紋華局長表示，高齡照護是嘉義縣政府與社會各界共同面臨的重要課題，感謝醫院長期投入在地長照服務，也感謝企業與團體的熱心支持，讓社會力量得以匯聚，一同為長輩打造更好的未來。

▲音樂會中，孩童與青年學生的演奏，為音樂會增添純真與希望的色彩。

音樂會總指揮紀鎧齡博士說，孩童與青年學生的演奏為音樂會增添純真與希望的色彩；而市民管絃樂團與合唱團的壯闊音聲，也在會廳中迴盪著深深的感動。這場充滿情感與力量的音樂會，既是聖誕節前的祝福，也是為長輩備上的一份愛心禮物。

嘉義基督教醫院院長陳煒表示，在八福長照學苑即將動土之際，能聚集這麼多團體與民眾用音樂相挺，讓我們真正感受到社會的愛在流動，每一份捐款、每一次演奏，都是為長輩築夢的種子。

本次公益音樂會採票券認捐的方式進行，活動前即獲得踴躍響應，不少民眾也選擇純捐款支持。醫院表示，未來將持續推動八福長照學苑的募款與建置，期望在社會大眾的陪伴下，讓更多長輩得到有尊嚴、有溫度的照顧。（圖：劉芳妃攝）