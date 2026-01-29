嘉基跨國醫援 助蒙古青年重生

蒙古青年Ermuun因長期服藥抑制劇烈頭痛，影響雙側髖關節無法久站，嘉基醫院副院長周恬弘與台灣信義會服務團隊到蒙古進行醫療關懷，協助Ermuun來台接受「正前開髖關節置換手術」，Ermuun術後恢復良好，29日返家前分享來嘉治病的心路歷程，感謝嘉基團隊。

現年30歲的Ermuun自幼熱愛足球、籃球與蒙古傳統摔角，20歲時突發劇烈頭痛，他只能服止痛藥抑制，數年後雙側髖關節也開始劇烈疼痛，行走時常卡卡，站10分鐘就會疼痛，最後被迫放棄運動，只能坐在球場邊看球。

蒙古的醫療資源有限，手術費用昂貴，醫師建議Ermuun「50歲以後再考慮手術」，讓他對未來心灰意冷。

去年6月周恬弘與台灣信義會服務團隊到蒙古進行醫療關懷與訪查，Ermuun因參與台灣服務團隊的接待與交通任務，周恬弘獲知他的情形，協助連結國際醫療援助。

2周前，嘉基醫院國際長、骨科醫師陳俊和為Ermuun進行「正前開髖關節置換手術」，發現Ermuun的髖關節磨損嚴重，宛如核桃外殼，坑坑洞洞，協助置換材質最好且耐久的人工髖關節，可長期使用數十年。

Ermuun術後恢復狀況良好，後續仍要耐心復健，他說，最想要跳、跑，但如今能正常走路已經很開心了。

陳俊和表示，臨床上常見單側髖關節可能是外傷造成，雙側發生有可能是疾病、藥物所引起，看到Ermuun因為手術成功能重新站立，不疼痛，「那不只是關節被修復，而是Ermuun重新找回對未來的信心」，他覺得能參與醫療結合愛的行動，是難能可貴的醫療經驗。