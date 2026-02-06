嘉基連兩天陪伴嘉義長輩圍爐迎新年 讓他們春節不孤單

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】農曆春節是家家戶戶團圓的重要時刻，然而在社會角落中，仍有不少獨居、高齡長輩與身心障礙者，因經濟壓力、健康退化或行動不便，難以感受年節的熱鬧氛圍。為讓長輩在歲末寒冬中感受到陪伴與關懷，戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院於春節前夕連續兩天（5、6日），分別在嘉義縣與嘉義市辦理望年與圍爐活動，陪伴長輩溫暖迎新年。

5日率先於嘉義縣舉辦「龍騰馬耀慶團圓 闖關換福樂開懷」望年餐會，邀請約150位長者及身心障礙者朋友提前共度佳節。活動結合溫馨餐敘與多項趣味闖關遊戲，現場氣氛熱鬧歡樂，並邀請幸福髮型、富邦人壽企業志工、名人幼兒園、Wenying鼓舞班、太保歡樂太鼓隊、太保春珠快樂舞動，以及多處日照中心共同參與演出與活動協助，讓不同世代在年節中相互陪伴，展現社區溫暖力量。

活動中特別安排長輩期待的義剪服務，讓大家以嶄新造型迎接新年；同時融入年節巧思，每位參與者皆可領取內含闖關集點卡的紅包，完成闖關後兌換磁吸小春聯帶回家，為居家增添年味。現場亦設計彈性兌換方式，讓參與者依自身需求選擇物品，展現尊重個人選擇、鼓勵自主參與的精神，並有企業響應捐贈年節物資，將祝福與關懷一併送到長輩手中。

今（6）日，嘉基於滿福樓餐廳舉辦「萬馬奔騰・瑞馬迎春」圍爐活動，邀請嘉義市獨居長輩、家庭照顧者，以及長期投入送餐服務、各據點與志工等約440人齊聚一堂。為協助平時外出不便的長輩，活動特別安排志工交通車接送，讓長輩走出家門，與大家一同享用熱騰騰的團圓飯，感受年節的溫暖與陪伴。

活動現場由幼兒園小朋友可愛舞蹈揭開序幕，孩子們天真的笑容，讓不少長輩臉上露出久違的笑意；健康操團隊帶動簡單律動，讓長輩輕鬆活動筋骨；牧童樂團的悠揚樂聲，則陪伴大家用餐與摸彩，讓年節氛圍更加溫馨。

嘉基副院長周恬弘表示，隨著年齡增長，長輩在生活中需要更多支持，嘉基社服團隊除提供居家服務、日間照顧等專業長照資源，分擔家庭照顧壓力，也希望透過年節圍爐活動，讓難得外出的長照家庭，感受到不一樣的年節氛圍，讓長輩知道自己並不孤單。

周副院長指出，嘉基多年來秉持全人照顧與社區照顧精神，呼應政府推動的長照3.0政策，以「在地老化、連續照顧、整合服務」為核心，透過居家服務、日間照顧、送餐、復能及巷弄長照站等多元社區照顧模式，於嘉義地區照顧逾4,200位高齡者，未來也將持續結合縣市政府與社區資源，陪伴長輩安心生活，打造溫暖、共融的嘉義安老生活圈。

